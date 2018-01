Martin Clunes bekommt Sitcom, BBC adaptiert "Zogg"

© BBC One

Auch 2018 wird die BBC wieder ein Kinderbuch adaptieren und hat sich erneut für ein Werk von Axel Scheffler und Julia Donaldson entschieden. Martin Clunes übernimmt derweil die Hauptrolle in einer Sitcom und Peter Jackson macht eine Doku zum Ersten Weltkrieg.



24.01.2018 - 11:55 Uhr von Marcel Pohlig 24.01.2018 - 11:55 Uhr



© ITV

Als "Doc Martin" istnicht nur in Kürze auch erstmals im deutschen Free-TV zu sehen , sondern seit vierzehn Jahren auch schon bei ITV auf Sendung. In Zukunft wird Clunes aber auch bei BBC One auf Sendung gehen und dabei ins. Der öffentlich-rechtliche Sender hat sich nämlich für eine volle Staffel der im Herbst pilotiertenentschieden, in der Clunes die Hauptrolle spielen wird. Die Produktion dreht sich um Warren, der seiner Frau Anna zu Liebe vom Süden nach Preston zieht, wo Annas kranker Vater lebt. Warren mag die Umgebung aber genauso wenig wie seinen neuen Job – und auch die Tatsache, dass er sich um seine zwei Stiefsöhne im Teenie-Alter kümmern muss, geht ihn gegen den Strich. Das alles führt zu zahlreichen Konflikten und Chaos in den Beziehungen zueinander. Wer neben Clunes mitspielen wird, ist noch nicht bekannt.



© BBC

Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Kleiner Scherz.hat allerdings tatsächlich bereits einen kleinen Ausblick auf dasgegeben. Traditionell adaptiert der Sender nämlich für die Weihnachtstage immer ein Kinderbuch. Damit das alles auch rechtzeitig fertig ist, hat BBC One sich jetzt schon einmal festgelegt und angekündigt,. Die Geschichte erzählt vom jungen Drachen Zog, der eine Freundschaft mit einem Mädchen eingeht. Hinter "Zog", das mit einem zusätzlichen "g" auch auf Deutsch erschienen ist, stecken, die beide auch schon beim internationalen Hit "Der Grüffelo" zusammenarbeiteten. Auch "Der Grüffelo" wurde in der Vergangenheit bereits von der BBC für das Fernsehen umgesetzt. Auch "The Highway Rat", das vor wenigen Wochen an Weihnachten lief, stammte im Original aus der Feder der beiden. Verantwortlich für die Adaption sind Max Land, der bereits "Gruffalo" umsetzte, und Daniel Snaddon.



© Channel 4

ist ein gutes Beispiel für ein zeitgemäßes und gelungenes Comeback einer längst vergessenen Gameshow. 2016 kehrte die Show zunächst einmalig als Special bei Channel 4 zurück und empfahl sich dabei rasch für eine von Richard Ayoade moderierte ganze Staffel. Die kam auch beim Publikum an, sodasshat Channel 4 gegenüber "Digital Spy" angekündigt, wobei es sich bei der Hälfte um Folgen mit Promis handeln wird, die im Umfeld der Spendengala "Stand Up to Cancer" gesendet werden sollen. Wie gehabt wird auch in diesem Jahr wieder Richard Ayoade durch "The Crystal Maze" führen. Wann die neuen Folgen laufen, ist noch unbekannt. Derzeit wird nach neuen Kandidaten gesucht.. Comedy Central belebte die Show im vergangenen Jahr wieder und spendiert ihr in diesem Jahr gleich zwei weitere Staffeln. Moderieren werden erneut Jimmy Carr und Katherine Ryan.



© BBC One

muss sich so schnell nicht auf die Suche nach einem neuen Job begeben. Stattdessen darf er auch in den kommenden Jahren weiterhin selbst Leute rauswerfen. BBC One hatnämlich verlängert und dabei. "The Apprentice" wird damit bis 2020 auf Sendung sein und zu diesem Zeitpunkt in die sechzehnte Staffel starten. Aus Quotensicht ist die Verlängerung nachvollziehbar: Die dreizehnte Staffel erreichte im Schnitt 6,9 Millionen Zuschauer; beim Finale sahen acht Millionen Zuschauer zu. Fast so viele Staffeln wie von "The Apprentice" gibt es auch von der Castingshow "Britain's Got Talent". Die Dreharbeiten zur zwölften Staffel haben in diesen Tagen begonnen. An der Besetzung ändert sich diesmal nichts. Neben Simon Cowell werden also weiterhin Alesha Dixon, David Walliams und Amanda Holden in der Jury sitzen, während Ant & Dec moderieren. Wann es losgeht, steht noch nicht fest.



© DWDL

Über den Autor

Marcel Pohlig lernte das Alphabet einst beim "Glücksrad", um später über das Fernsehen zu schreiben. Seit 2011 verfasst er bei DWDL.de u.a. das UK-Update . Kann sich für gute Shows und Serien begeistern und mag es, wenn dabei die Liebe zum Detail nicht verloren geht. E-Mail an Marcel Pohlig

@dasniveau bei Twitter

Ohne große Aufmerksamkeit auf das Projekt zu ziehen, arbeitete("Herr der Ringe") in den vergangenen Jahren an. 100 Jahre nach demnimmt die BBC diverse Formate und Dokus zu diesem Anlass ins Programm. Eine Doku stammt dabei von Peter Jackson, der dafür mit dem Imperial War Museum zusammenarbeitet und Aufnahmen restaurierte, die vor 100 Jahren entstanden sind und bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangten. Diese Aufnahmen bilden die Basis für den Film, für den Jackson außerdem noch Interviews von Kriegsveteranen, die in den 1960ern bis Ende der 1980er geführt wurden, aufarbeitet. Ausgestrahlt wird der Dokumentarfilm am 11. November, dem Tag des Waffenstillstandes.