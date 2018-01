Sat.1 Gold holt "Doc Martin" endlich ins Free-TV

© ITV

Nachdem Sky "Doctor Martin" vor etwas mehr als einem Jahr ins Pay-TV holte, schafft es die britische Erfolgsserie demnächst sogar ins Free-TV - fast 14 Jahre nach dem Start in Großbritannien. In dieser Zeit wurden bislang acht Staffeln produziert.



23.01.2018 - 16:22 Uhr von Alexander Krei 23.01.2018 - 16:22 Uhr

Seit 2004 steht Schauspieler Martin Clunes nun schon für den britischen Fernsehsender ITV als "Doc Martin" vor der Kamera - seither sind bereits acht Staffeln der erfolgreichen Arztserie entstanden. Hierzulande war "Doc Martin" über einen mürrischen Landarzt bisher jedoch kurioserweise noch nicht im Free-TV zu sehen. Sat.1 Gold will das nun allerdings ändern und wird die Serie demnächst ins Programm nehmen.

Ab dem 16. Februar gibt es "Doc Martin" jeweils freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere zu sehen. Die Serie löst damit den "Bullen von Tölz" ab, der aktuell noch am Freitagabend in Sat.1 Gold ermittelt. Hierzulande schaffte "Doc Martin" erst vor etwas mehr als einem Jahr den Sprung ins Fernsehen - beim Bezahlsender Sky 1. Das ZDF hatte sich vor mehr als zehn Jahren an einer deutschen Adaption mit Axel Milberg versucht, die Produktion aber nach zwei Staffeln wegen mäßiger Quoten eingestellt.

Die Serie handelt vom erfolgreichen Londoner Chirurgen Martin Ellingham (Martin Clunes), der einfach kein Blut mehr sehen kann und seinen hochdotierten Job hinwirft, um in einem kleisten Küstenort als Landarzt zu praktizieren.

Teilen