"Crown"-Cast wächst, mehr "Poldark", große VoD-Plattform?

Zur dritten Staffel wechselt der komplette Cast von "The Crown". Netflix hat nun zwei weitere Namen bestätigt. Die BBC hält unterdessen an "Poldark" fest – und führt Gespräche mit ITV und Channel 4, um die jeweiligen Streamingdienste zu vereinen.



Nachdem die zweite Staffelnun schon länger zum Abruf bereitsteht, sickern weitere Details zur kommenden Staffel durch. Zunächst einmal sorgen diese für Gewissheit, dass Nachschub noch länger auf sich warten lässt: Die dritte Staffel soll nämlichfreigeschaltet werden. Der Cast wurde aber noch einmal erweitert. Zur Erinnerung: Ab der dritten Staffel gibt es ohnehin einen komplett neues Team vor der Kamera, das von Olivia Colman als Queen Elizabeth II angeführt wird. Sie löst in dieser Rolle Claire Foy ab. Mehr oder weniger bestätigt war bereits, dass, die unter anderem aus den Harry-Potter-Verfilmungen und "The King's Speech" bekannt sein könnte,spielen wird. Netflix hat die Verpflichtung nun. Außerdem steht nun fest, dass auchzu sehen sein wird. Der aus "W1A" und "Trollied" bekannte Schauspieler spielt den neuen Premierminister Harold Wilson. Bereits Anfang April wurde unterdessen Tobias Menzies als Prince Philip bestätigt ( UK-Update vom .4. April ). Die Dreharbeiten werden voraussichtlich im Juli starten.



Wie soll man als klassischer Fernsehsender mit der wachsenden Konkurrenz durch Amazon und Netflix umgehen? Eine Lösung könnte dieuntereinander sein. Laut "The Guardian" passiert in Großbritannien derzeit genau das.sollen Gespräche über ein. Bislang nutzen die Sender mit dem BBC iPlayer, ITV Hub und All4 noch eigene Plattformen zum Abruf ihrer Inhalte; eine gemeinsame Plattform könnte eine viel größere Marktmacht gegen Netflix mit aktuell 8,2 Millionen Abonnenten und Amazon Prime Video mit 4,3 Millionen Abonnenten in UK demonstrieren. Die Gespräche werden dabei ergebnisoffen geführt, es muss letztlich also gar nicht unbedingt zu einer Einstampfung der eigenen Streaming-Angebote kommen. Ob es letztlich zu einer gemeinsamen Plattform kommen wird, darf auch noch mit einem großen Fragezeichen versehen werden. Es ist nämlich nicht der erste Versuch der großen Sender, zu kooperieren. Zuletzt arbeiteten die BBC und ITV vor zwei Jahren gemeinsam an einem solchen Projekt – herausgekommen ist am Ende aber nurals neuer, gemeinsamer Streamingdienst für die USA. Denkbar wäre nun auch eine Ausweitung dieser Plattform auf den Heimatmarkt. 2007 gab es bereits dasals gemeinsam geplante Plattform von BBC, ITV und Channel 4, die aberwurde.



Im Angebot einer gemeinsamen Plattform könnte sich in Zukunft dann auchbefinden. Während der Starttermin der vierten Staffel noch gar nicht festliegt, hat BBC One nun schon einmalgegeben. Das hat Schauspielerin Eleanor Tomlinson in einer Videobotschaft zur Premiere der ersten neuen Folge der vierten Staffel beim British Film Institute bestätigt. "Poldark" wird damit im kommenden Jahr mit einer fünften Staffel zurückkehren – eventuell dann aber zum letzten Mal. Zumindest hatte Hauptdarsteller Aidan Turner die Serie in der Vergangenheit als "five-yeear gig" bezeichnet. Ausgeschlossen hat er eine Mitarbeit an einer weiteren Fortsetzung, sollten die Ideen überzeugen, aber auch nicht. Ebenfalls einemit Sir David Jason. Seitdem die Serie im Jahr 2013 reaktiviert wurde – als "Open All Hours" lief sie vier Staffeln lang zwischen 1973 und 1985 – haben im Schnitt knapp sechs Millionen Zuschauer pro Folge eingeschaltet. Für die BBC ist dies Grund genug, an der Produktion festzuhalten. Über den Sommer werden die neuen Folgen aufgezeichnet. Ausgestrahlt werden sollen sie dann noch im Laufe des Jahres.



schlüpft fürunterdessen demnächst in die Rolle der älteren Porno-Darstellerin Jolene Dollar. Deren Leben ändert sich radikal, als die deutlich jüngere Amy im gleichen Gewerbe Fuß fasst. Das bringt Jolenes eigene Karriere ins Wanken – und auch ihr kompliziertes Privatleben soll darunter leiden. Die Serie hört auf den Titelund wurde von Lucy Kirkwood geschrieben ("The Smoke"). Geplant sind zunächst vier Folgen, die im kommenden Jahr auf Channel 4 gesendet werden sollen. Schon deutlich mehr Folgen hatauf dem Buckel und es werden noch einmal mehr. Bei Graham Norton hat Emilia Fox, die seit nunmehr vierzehn Jahren mit an Bord der Krimiserie ist, am Freitag die. Details zur Ausstrahlung gibt es aber noch nicht. Dieplanen unterdessen schon eine weite Zukunft für ihre Serie – was auch ein bisschen naheliegt, war "Peaky Blinders" im vergangenen Jahr doch sogar die erfolgreichste fiktionale Produktion von BBC Two. Derzeit schreibt Steven Knight an der fünften Staffel und gegenüber des Birmingham Press Clubs bestätigte er auch schon einmal,. Undgeben, schob der Autor hinterher. Jetzt muss die BBC dafür nur noch grünes Licht geben.hat dieses übrigens nicht bekommen. Gegenüber der "Radio Times" bestätigte die BBC, dass die Serieund somit nur eine Staffel vorweisen kann.



Während Business-Formate sich in Deutschland abseits der "Höhle der Löwen" schwer tun, sind diese in Großbritannien schon deutlich länger und fester im Fernsehen etabliert.hat nun eine neue Reihe angekündigt, in der es um die Gründung eines neuen Restaurants geht:. Woche für Woche treten darin zwei Restaurants gegeneinander an, um die Öffentlichkeit und, mindestens genauso wichtig, die Investoren zu überzeugen. Jedes neue Restaurant-Konzept wird in dem Format drei Tage lang in einem Pop-Up-Restaurant mit 40 Sitzen in Manchester getestet. Zehn Investoren aus der Gastro-Branche konnte BBC Two für das Format gewinnen; moderiert wird "Million Pound Menu" von Fred Sireix.hat unterdessen genug vom zugegebenermaßen auch nur. Eine ohnehin noch nicht bestätigte zweite Staffel werde, gab sie nun bekannt. Stattdessen will sie sich auf ihre eigene Kochshow "Nadiya's Family Favourites" konzentrieren, die noch in diesem Jahr auf BBC Two ausgestrahlt werden soll.