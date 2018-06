Neue Sitcom mit Harry Hill, Sky verlängert "Bulletproof"

© BBC One

Harry Hill betätigt sich wieder als Schauspieler und heuer dafür bei der BBC an. Sky One hat seinen bislang größten Erfolg des Jahres derweil verlängert. Außerdem: Senderchef für E4 ist gefunden, "The Voice Kids" wird als Event gesendet und "This Is Us" muss umziehen.



27.06.2018



war zuletzt eher mit Clip- und Panelshows im britischen Fernsehen vertreten, wird sich aber nun auch wieder als Schauspieler betätigen – und dafür beianheuern. Der Sender plant eine neue Sitcom, in der Hill die Hauptrolle spielen soll. Details zum Inhalt der Sitcom gibt es noch nicht, Hill wird aber im Mittelpunkt der Geschichte stehen und einen "all-star cast" anführen, heißt es im Umfeld der Produktion. Bekannt ist bereits, dass. Sie spielt in der Produktion Harry Hills Mutter. Das Sitcomprojekt entsteht derzeit unter dem Arbeitstitel. Im Juli soll nun ein erster Pilot gedreht werden.



1,59 Millionen Zuschauer haben laut Sky die erste Folge vongesehen –. Angesichts dieses Erfolges zögert Sky nicht lange und hat nun, nach Abschluss der ersten Staffel,. Damit verwirklicht sich auch der Wunsch von Noel Clarke, der kürzlich noch hoffte, dass "Bulletproof" zu einem längerfristigen Franchise werden könne. Clarke schreibt die Krimiserie gemeinsam mit Ashley Walters; beide spielen auch selbst vor der Kamera. Die zweite Folge soll sechs Folgen umfassen und im kommenden Jahr auf Sky One ausgestrahlt werden.hat unterdessenin dergefunden. Dort wechselt der Cast ja bekanntlich alle zwei Staffeln komplett. Ab der dritten Staffel wird der Gatte von Princess Margaret, bislang von Matthew Goode gespielt, nun vonverkörpert. Daniels ist unter anderem bekannt durch seien Rolle in "The Exorcist" und als Frank Underwoods Rivale in "House of Cards". Die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "The Crown" sollen im Juli starten.



Mit dem Wechsel der Castingshow "The Voice UK" von der öffentlich-rechtlichen BBC zum privaten ITV wurde im vergangenen Jahr auch erstmals der Ablegerin Großbritannien ausgestrahlt. Von dieser gibt es in diesem Jahr ebenfalls eine Fortsetzung – allerdings verändert ITV das Ausstrahlungsprozedere deutlich. "The Voice Kids" wird überraschend nämlich nicht mehr wöchentlich gesendet, sondern. Bereits nach gut einer Woche wird in diesem Jahr der Sieger feststehen: ITV sendet die Castingshow nämlich an, womit es die Blind Auditions und Battles, sowie das Halbfinale und Finale quasi in einem Rutsch zu sehen gibt. Gesendet wird "The Voice Kids" im Juli; ein genauer Startermin steht aber noch nicht fest. Wie gehabt werden Pixie Lott, Danny Jones und will.i.am als Coaches zurückkehren. Auch Emma Willis wird erneut die Moderation übernehmen. Der Sieger erhält in diesem Jahr ein Musikstipendium im Wert von 30.000 Pfund und einen Trip ins Disneyland Paris.



Mehr als 17 Jahre nach dem Start soll, der an ein junges Publikum gerichtete Ableger von Channel 4,. Dafür bekommt der Kanal nicht nur ein um zehn Millionen Pfund erhöhtes Budget, sondern erstmals auch einen eigenen Senderverantwortlichen, der nun gefunden wurde.wird die neu geschaffene Position desübernehmen, wie Channel 4 in diesen Tagen ankündigte. Warner arbeitet derzeit für die Produktionsfirma Electric Ray, an der auch Sony beteiligt ist. Zuvor war er bei der BBC unter anderem für Sendungen wie "Undercover Princess", "Live at the Apollo" und "Russell Howard's Good News" verantwortlich. In seiner neuen Rolle bei E4 soll er für den Ausbau der Marke insbesondere abseits des klassischen Fernsehbildschirms und in den sozialen Netzwerken sorgen. Programmlich erhofft sich die Führung von Channel 4, dass Warner mit dem erhöhten Budget vor allem die Reality-Sparte ausbaut.



Nicht nur in Deutschland waraus Quotensicht eine herbe Enttäuschung, auchdie in den Staaten äußerst erfolgreiche Serie. Ähnlich wie hierzulande, wo die Fortsetzung zu sixx abgeschoben wird, muss die. Statt bei Channel 4 läuft die zweite Staffel nun, bei dem US-Serien zuletzt eine immer geringere Rolle spielten. Nun kann More4 immerhin mal wieder eine Erstausstrahlung vorweisen. Los geht es mit der zweiten Staffel dort bereits am 4. Juli. Beiwird es unterdessen demnächst einegeben – es ist die erste Promi-Staffel seit sechs Jahren und damit auch die erste, die nach dem Senderwechsel des Formates auf E4 statt auf Channel 4 laufen wird.nimmt verschiedene, mehr oder weniger prominente Gesichter mit an die spanische Küste, wo sie verschiedene Aufgaben bewältigen müssen. Am Ende eines jeden Tages muss ein Promi den Bus verlassen. Zu den Promis gehören die Reality-Sternchen Charlotte Crosby, Hosh Ritchie, James Dunmore, Sam Thompson, Bobby Norris und Nadia Essex, die Sängerinnen Lisa Maffia und Mutya Buena sowie das Tanzduo James und Ola Jordan. Gedreht wird "Celebrity Coach Trip" im Laufe des Sommers.