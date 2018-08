"Big Brother" pausiert, neues Aids-Drama bei Channel 4

© Channel 5

Der Große Bruder hat an Glanz verloren – und verschwindet in UK vorerst. Unterdessen wurden viele neue Serien angekündigt, u.a. ein Aids-Drama von Russell T Davies. Außerdem: ITV lässt Fußballer abspecken und Sky One schließt seinen Supermarkt.



29.08.2018 - 12:17 Uhr von Marcel Pohlig 29.08.2018 - 12:17 Uhr



© Channel 5

sind noch immer die zuschauerstärksten Shows von Channel 5, doch der Trend zeigt in den letzten Jahren immer weiter nach unten; in diesem Jahr ging zudem der Plan, mit der Verpflichtung von Stormy Davis für Schlagzeilen zu sorgen, nicht auf, da diese sich wenige Stunden vor dem Start der Promi-Staffel zurückzog. Nun hat Programmchef Ben Frow, bekanntlich kein großer Fan der Reality-Show, einen Entschluss gefasst, der EndemolShine so nicht gefallen dürfte:. Er plane für ein Jahr ohne "Big Brother", erklärte Frow in der vergangenen Woche. Der aktuelle Vertrag zwischen Channel 5 und EndemolShine endet zum Jahreswechsel; beide Parteien verhandeln seit Monaten offensichtlich. Leichter wird es für die Produktionsfirma nun zumindest auch nicht, sollte es Channel 5 – ähnlich wie einst Channel 4 – gelingen, zu beweisen, dass es durchaus auch ohne die Mutter aller Reality-Shows geht. Als grundsätzliche Absage will Frow seine Entscheidung aber nicht verstanden wissen: Zu einersagen, so Frow, der aber in der Vergangenheit häufiger erklärte, sich lieber auf andere, frischere Projekte fokussieren zu wollen.



© Channel 4

hat einen Abnehmer für sein schon seit einigen Jahrengefunden – und der ist letztlich gar nicht so überraschend, handelt es sich doch um, das auch bereits für Produktionen wie "Queer as Folk" und "Cucumber" mit Davies zusammenarbeitete. Die fünfteilige Serie entsteht unter dem Titelund handelt von Ritchie, Roscoe und Colin, die jeweils mit 18 das Elternhaus verlassen und nach London ziehen. "The Boys" startet dabei im Jahre 1981 und zeigt von Folge zu Folge einen Verlauf von mehreren Jahren, womit der Prozess der Lebensveränderung durch das Mysterium des damals neuen Virus abgebildet werden soll. Unterstützung erhalten sie von Jill, welche die drei Freunde im Kampf gegen das Virus und Vorurteile auch mal wachrüttelt. Die Produktion soll im kommenden Jahr starten, einen auch nur groben Sendetermin gibt es bislang noch nicht.hat unterdessen einegeschrieben. Ingeht es um eine Thriller-Serie eines Radios und den Moderator Aubrey Judd, der irgendwann bemerkt, dass es in seinem Studio doch nicht so ruhig ist wie er angenommen hat: Er wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt und muss lernen, dass nicht alles tot und begraben wurde. Die Hauptrolle übernimmt Simon Callow, an dessen Seite auch Anji Mohindra, Susan Penhaligon und Joshua Oakes-Rogers auftreten werden. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.



© BBC

Die BBC hat darüber hinaus bereits für Januar eine noch, die für ihr Spiel in "Black Mirror" mit einem BAFTA ausgezeichnet wurde, angekündigt. Coel übernimmt in der Serie auch die Hauptrolle der Arabella, deren unverarbeitete Erfahrungen im Zentrum der Geschichte stehen. Dabei spielen auch ihre Freunde und Kollegen sowie deren sexuelle Abenteuer eine Rolle. Unterdessen hatim Rahmen des Edinburgh TV Festival die Arbeit an einem neuen Comedy-Drama angekündigt, für das er Abbie Ross' Roman. Die Serie startet im Jahr 1969 und ragt weit in die 1970er herein und soll sich laut Coogan um fünfzehn bis zwanzig Charaktere drehen. Dabei geht es um Klassen, Politik und insbesondere um Menschen und deren Geschichten, so Coogan, ohne aber viele Details zu verraten. ITV wird derweil mit, dem kreativen Kopf hinter "Doctor Foster", für einen neuenzusammenarbeiten, für den bereitsverpflichtet werden konnte. Ingeht es um die zersetzenden Effekte des Mobbings am Arbeitsplatzes und den Konkurrenzdruck zwischen Abteilungsleitern gehen. Die Geschichte ist dabei in einem Gewerbegebiet in Reading angesiedelt. Nwosu spielt den hart arbeitenden Thomas Benson, der mitten im Pitch einen Blackout hatte und nun seinen Kunden zurückgewinnen will. Die Dreharbeiten beginnen im September.



© ITV

hat eine neue Reality-Reihe angekündigt, die ein wenig an einerinnert. Inversammeln sich nämlich elf ehemalige Profi-Fußballer, welche nach dem Ende ihrer Karrieren etwas zu viel Fett auf den Hüften haben und nun im Dienste der Zuschauer gemeinsam und gegeneinander antreten, um wieder in ihre alten Trikots zu passen. Verpflichten konnte ITV für das Format John Barnes, David Seaman, Robbie Fowler, Mark Wright, Matthew Le Tissier, Chris Waddle, Rob Lee, Ray Parlour, Lee Sharpe, Mark Chamberlain, Paul Merson und Razor Ruddock. "Match Fit" will dabei auch den Zeigefinger erheben und zeigen, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung und gesunder Lebensstil auch im mittleren Lebensalter ist. Wann "Match Fit" starten wird, ist unbekannt. Klar ist dagegen nun, wann genaustartet. Los geht es bereitsAußerdem wurde seitens ITV bestätigt, dass es bei "I'm A Celebrity ... Get me Out Of Here!" definitiv einen Co-Moderator an der Seite von Decland Donnelly geben wird. Wer diesen sicher nicht einfachen Part übernehmen wird, ist aber noch nicht entschieden.



© BSkyB

schickt einer seiner am längsten laufenden Produktionen in Rente. Wie der Bezahlsender nun ankündigte, wirdmit mehr als siebzig Folgen. Abschied können Fans der Sitcom mit unter anderem Jason Watkins, Chanel Cresswell und Sarah Parish allerdings trotzdem noch nehmen: Im Dezember soll es einegeben, für die Sky One den Supermarkt Valco dann auch gleich eine Stunde lang öffnen wird. "Trollied" startete in einer Phase, als sich Sky bei seinem Unterhaltungsprogramm begann auf fiktionale Eigenproduktionen und vor allem Comedy zu spezialisieren. Anfangs war in der Produktion auch Jane Harrocks in der Hauptrolle zu sehen, zudem übernahmen viele prominente Gaststars kleine Rollen in der Sitcom.. Mit(AT) entsteht außerdem eine Satire zur Wohnungsnot unter Millennials. Unter dem Arbeitstitelentwickelt Alan Harris einen Film, der sich der Neuen Rechten und Anti-Immigrationsströmungen widmet.(AT) heißt eine sechsteilige Reihe, die fünf Künstler dabei begleitet, wie sie innerhalb von 30 Tagen zeigen wollen, dass sie die nächsten Rap-Superstars sind. Und abschließend ist auch noch einegeplant, der bei einem Unfall beide Beine verlor und davon träumt, einmal in der Formel 1 zu fahren. Starttermine gibt es allerdings für alle Produktionen noch nicht.



© BBC

Es ist eine bei der BBC erprobte Vorgehensweise: Eine Serie wird im kleineren Rahmen an das Publikum herangeführt und im Falle eines durchschlagenen Erfolges auf einen größeren Sender befördert. Dies geschieht nun auch bei, das vier Staffeln lang bei BBC Two lief und sich dort mit im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauern zur stärksten fiktionalen Eigenproduktion mauserte. Im Rahmen des Edinburgh TV Festival kündigte die BBC nun an, dass. Die Dreharbeiten dazu starten im Herbst, sodass eine Ausstrahlung im kommenden Jahr erfolgen kann. Vom Senderwechsel sollen auch die Kreativen hinter "Peaky Blinders" profitieren, die mehr Spielraum für Experimente erhalten sollen. Ebenfalls im Rahmen des Edinburgh TV Festivals wurde diefür BBC One angekündigt. Diese stammt, dessen "Benidorm" bei ITV kürzlich überraschend endete. In der sechsteiligen Sitcom geht es um einige wenige Bewohner der gleichnamigen Stadt, die sich an den meisten Abenden in der örtlichen Karaoke-Bar treffen, wo sie tratschen und Klassiker aus den 80ern trällern. Verpflichtet wurden für die Produktion bereits Jason Manford, Katherine Kelly und Stephanie Cole, die im Sommer 2019 für "Scaraborough" vor der Kamera stehen werden. Tim Davis und Jame de Frond werden unterdessen einen neuenanführen. Im Zentrum steht das Comedy-Duo und Ehepaar Gary und Terry King, welche in einer Vorstadt leben und dort nach sozialer Akzeptanz streben.



© Channel 5

Über den Autor

Marcel Pohlig lernte das Alphabet einst beim "Glücksrad", um später über das Fernsehen zu schreiben. Seit 2011 verfasst er bei DWDL.de das UK-Update . Kann sich für gute Shows und Serien begeistern und mag es, wenn dabei die Liebe zum Detail nicht verloren geht. E-Mail an Marcel Pohlig

@dasniveau bei Twitter

Teilen

Weniger frisch geht es demnächst in der Daytime vonzu. Der Privatsender hat offensichtlich auch gut beobachtet, wie beliebtim Streamingbereich ist ( UK-Update vom 15. August ) – und kurzerhand beschlossen, die erfolgreiche Sitcom nicht mehr nur hinter der Bezahlschranke beim Schwesterkanal Comedy Central zu zeigen, sondern auch. Bereits ab dem kommenden Montag wird Channel 5 im Hauptprogramm täglich eine Doppelfolge des Klassikers senden, immer um 16 Uhr. "Friends" lief in Großbritannien ursprünglich bei Channel 4, das noch bis vor einigen Jahren viele Programmstrecken des Ablegers E4 mit der Sitcom bespielte, ehe man sich dort auf frischere Produktionen fokussierte. Seither ist "Friends" bei Comedy Central und seit Jahresbeginn auch bei Netflix zuhause.erinnert unterdessen an eine streitbare "Big-Brother"-Bewohnerin:, die 2002 an der regulären britischen Ausgabe teilnahm und 2008 in der indischen Version zu sehen war – und dort erfuhr, dass sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist, woran sie im März des folgenden Jahres starb. Channel 4 willmittels Interviews und bislang ungezeigtem Material. Gesendet werden soll all dies im kommenden Jahr, zehn Jahre nachdem Goody verstarb.