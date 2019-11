Brexit-Partei boykottiert Channel 4, homophobe Zuschauer

© Channel 4

Nigel Farage von der Brexit-Partei will nicht zu einer Klimadebatte bei Channel 4 kommen, er stellt die Objektivität des Senders infrage. Außerdem: Ein männliches Tanzpaar bei "Strictly Come Dancing" sorgt für viele Beschwerden und ITV holt "Gefragt - gejagt" in die Primetime.



27.11.2019 - 12:15 Uhr von Timo Niemeier 27.11.2019 - 12:15 Uhr

© Channel 4 © Channel 4 Channel 4 eine TV-Debatte mit führenden Politikern des Landes ausstrahlen. Inhaltlich soll es dann aber nicht um die bevorstehenden Wahlen gehen, sondern um die Klimakrise. Nicht mit dabei sein wird dann aber Nigel Farage von der Brexit-Partei. Er kündigte seinen Boykott an und erklärte ihn damit, dass es in der Sendung nicht um den Brexit gehen soll. Dies sei aber das aktuelle Thema der Zeit. Außerdem fühle er sich vom Sender, den er als Brexit-Gegner bezeichnet, nicht fair behandelt. "Wir sind nicht davon überzeugt, dass der Sender diese Debatte auf faire und objektive Weise führen wird", so Farage. Unklar ist derzeit auch, ob Boris Johnson an der Sendung teilnehmen wird. Noch hat er nicht zugesagt. Channel 4 drohte bereits damit, Johnsons Platz im Studio demonstrativ leer zu lassen.

© ITV © ITV Tories von Boris Johnson haben zuletzt auch noch in anderer Sache für negative Schlagzeilen gesorgt. Die Partei hat die Reporter des "Mirror" nämlich aus dem Wahlkampfbus verbannt. Laut der Zeitung erhielt man zunächst eine Bestätigung, um in dem Bus mitfahren zu können, später zog die Partei diese aber zurück. Einem Redakteur der Zeitung wurde in Manchester demnach der Zutritt zum Fahrzeug verwehrt. Der "Mirror" hatte zuletzt kritisch über Johnson und dessen Lügen in der Vergangenheit berichtet. Daher sei man nun wohl auch ausgeschlossen worden, schreibt das Blatt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Tories den "Mirror" aus dem Wahlkampfbus verbannen. Mit dem Fahrzeug bereist Johnson bis zur Wahl etliche Teile des Landes.

© BBC © BBC BBC-Tanzshow "Strictly Come Dancing" erstmals ein rein männliches Tanzpaar zu sehen gewesen. Das hat nun viele Zuschauerbeschwerden nach sich gezogen. Wie der "Guardian" berichtet, sollen beim Sender 189 Beschwerden eingegangen sein. Demnach sollen diese Personen die Performance als "beleidigend" empfunden und gedroht haben, die Show nicht mehr zu schauen, sollte das männliche Paar fester Bestandteil der Show werden. Die BBC wies die Kritik in einer Stellungnahme zurück und erklärte, das Geschlecht habe keinen Einfluss auf die Performance der Tänzer und man sei stolz darauf, den Tanz gezeigt zu haben. Bei dem Tanzpaar handelte es sich übrigens um die beiden Profitänzer Johannes Radebe und Graziano di Prima. Radebe schied bereits zuvor in der Staffel aus, di Prima hat in diesem Jahr keinen Promi an seiner Seite.

© UN © UN Greta Thunberg wird rund um Weihnachten für einen Tag Chefredakteurin der beliebten Morgensendung von Radio 4 der BBC, das hat der Sender nun mitgeteilt. Neben ihr gibt es noch vier weitere Persönlichkeiten, die die Sendung jeweils für einen Tag leiten. Besonders in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wird die Morgensendung von Radio 4 von vielen Briten gehört. Thunberg will darin unter anderem über die Rechte indigener Völker und natürlich auch über den Klimaschutz sprechen.

© UKTV

Es hatte sich bereits Anfang des Monats angedeutet , nun ist es offiziell: Die Comedy-Panelshow "" wird künftiglaufen, sondern bei. Der Sender hat sich nun mit der Produktionsfirmaauf eine Zusammenarbeit verständigt und wird in den kommenden drei Jahren sechs Staffeln der Show zeigen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wird es "Taskmaster" erstmals bei Channel 4 zu sehen geben. Bei Dave ging "Taskmaster" erstmals 2015 auf Sendung und entwickelte sich schnell zu einem der erfolgreichsten Formate des Senders. In dem Format stellt Komiker und Schauspieleranderen Comedians verschiedene, meist bizarre Aufgaben.fungiert als Davies Assistent und Schiedsrichter.

© ITV © ITV ITV hat unter dem Titel "Beat The Chasers" ein neues Primetime-Quiz für das kommende Jahr angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off des Daytime-Formats "The Chase", in Deutschland besser bekannt unter dem Titel "Gefragt - gejagt". Die Primetime-Show wird von Bradley Walsh moderiert, teilnehmen werden auch die fünf Quiz-Experten der Daytime-Version. Anne Hegerty, Mark Labbett, Jenny Ryan, Paul Sinha und Shaun Wallace treten erstmals als Team an und fordern die Teilnehmer heraus.

