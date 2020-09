© BBC Gary Lineker

© Chobe / photocase.com © Chobe / photocase.com prominente Frauen zuletzt deutlich mehr Geld vom Sender bekommen haben. Die BBC muss sämtliche Mitarbeiter (außer die von BBC Studios) nennen, die pro Jahr mehr als 150.000 Pfund bekommen. So erhalten zum Beispiel Fiona Bruce ("Question Time") und Lauren Laverne (BBC Radio 6Music) deutlich mehr Geld als in der Vergangenheit. In den letzten Jahren warfen viele Frauen der BBC ungleiche Bezahlung vor, nun hat sich das Unternehmen bemüht, viele dieser Fälle außergerichtlich beizulegen. Wie der "Guardian" berichtet, habe die BBC nach dem Aufkommen der Fälle mehr als 700 Frauen eine Gehaltserhöhung gewährt. Laut der BBC seien aber nicht alle Fälle auf ungleiche Bezahlung zurückzuführen - auch einige Männer hätten Gehaltserhöhungen bekommen. Mindestens 84 Frauen haben sich aber ihr Gehaltsplus erstritten.

© BBC Sue Barker © BBC Sue Barker Sue Barker. Die ehemaliger Profi-Tennisspielerin gibt nach 24 Jahren die Moderation der Sport-Quizshow "Question of Sport" ab. Doch damit nicht genug: Auch Matt Dawson und Phil Tufnell, bislang als Team-Kapitäne in dem Quiz zu sehen, werden ausgetauscht. Sie waren auch schon seit 16 bzw. 12 Jahren mit dabei. Barker bezeichnete den Job in der Show als "Traumjob". Die Moderatorin: "Aber ich verstehe, dass die BBC die Show in eine neue Richtung lenken will." Die Sport-Quizshow gilt als eine der am längsten laufenden Sendungen ihrer Art, die erste Ausgabe wurde bereits 1970 ausgestrahlt.

© BBC © BBC BBC One hat das öffentlich-rechtliche Unternehmen nun zwei neue Primetime-Shows angekündigt. In "Bank Balance" wird TV-Koch Gordon Ramsay vor der Kamera stehen und moderieren. Die Kandidaten müssen in dem Format Haltung, Präzision, Wissen und Nervenstärke beweisen, um sich eine Geldsumme aufzubauen - die kann aber schnell wieder weg sein. Mehr Details will man zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. Das zweite Format ist "House Of Games Night", das bislang bei BBC Two am Vorabend zu sehen war. In jeder Woche testet eine Gruppe von Promis ihr Wissen, mit dabei sind Jennifer Saunders, Jermaine Jenas, Roisin Conaty und Jason Manford. Moderator ist und bleibt Richard Osman.

© ITV © ITV ITV seine neue Serie "Des" gestartet, für den Sender war es der erfolgreichste Auftakt in eine Serie seit mehr als einem Jahr. 5,4 Millionen Menschen sahen sich die erste Folge beim Sender an, besser lief es für eine Serie zum Auftakt zuletzt für "Cleaning Up" im Januar 2019. In der Spitze schalteten am Montag 5,9 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag bei 32 Prozent. Am heutigen Mittwoch zeigt ITV bereits die letzte Folge des Dreiteilers.

© Channel 4 © Channel 4 und Amazon haben sich zusammengetan, um den Rugby Autumn Nations Cup in einigen Wochen auch im Free-TV zugänglich zu machen. So wird der TV-Sender unter anderem das Match zwischen England und Irland am 21. November übertragen, zwei weitere Übertragungen sind geplant. Amazon hatte sich zuvor die umfassenden Auswertungsrechte für das Turnier gesichert. Darüber hinaus wird Channel 4 Highlights von anderen Spielen zeigen.