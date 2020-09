© Love Productions © Love Productions The Great British Bake Off" in kürzerer Zeit als sonst gedreht, innerhalb von sechs Wochen entstanden die Ausgaben der Channel-4-Backshow. Die Quoten lagen zum Auftakt trotz der Einschränkungen in einem extrem guten Bereich: 6,9 Millionen Zuschauer verzeichnete die erste Folge im Durchschnitt, in der Spitze waren sogar fast acht Millionen Zuschauer mit dabei. In einem TV-Markt, der kleiner ist als der deutsche, sind das fantastische Werte. Und durch zeitversetzte Nutzung dürften in den kommenden Tagen und Wochen noch einige Zuschauer hinzukommen. Insgesamt konnte Channel 4 die Reichweite des Staffelstarts im Vergleich zu 2019 um mehr als eine Million steigern.

© Chobe / photocase.com Film and TV Charity hat einen neuen, zwei Millionen Pfund schweren Corona "Recovery Fund" aufgelegt, um damit Mitarbeiter aus den Bereichen Film, TV und Kino in der Krise zu unterstützen. Unterstützt werden Personen mit maximal 750 Pfund für sechs Monate, bezugsberechtigt sind solche, die in den letzten 18 Monaten mindestens 40 Tage lang in der bezahlten Film-, TV- oder Kinobranche gearbeitet haben. Außerdem müssen nachweisbare Schwierigkeiten durch Corona vorliegen, zudem gibt es eine Einkommensobergrenze von rund 30.000 Pfund im Geschäftsjahr 2019/20. Eine Million Pfund aus dem Geldtopf stammen von Amazon Prime Video, aber auch Bafta, BBC Studios, Sky Studios, Sony Pictures und ViacomCBS haben sich daran beteiligt. Bereits im April wurde für Freiberufler ein Fonds aufgelegt, der drei Millionen Pfunds umfasste und bei dem sich innerhalb von drei Wochen 3.000 Menschen meldeten. Großbritannienshat einen neuen,aufgelegt, um damit Mitarbeiter aus den Bereichen Film, TV und Kino in der Krise zu unterstützen. Unterstützt werden Personen mit maximal, bezugsberechtigt sind solche, die in den letzten 18 Monaten mindestens 40 Tage lang in der bezahlten Film-, TV- oder Kinobranche gearbeitet haben. Außerdem müssen nachweisbare Schwierigkeiten durch Corona vorliegen, zudem gibt es einevon rund 30.000 Pfund im Geschäftsjahr 2019/20. Eine Million Pfund aus dem Geldtopf stammen von, aber auchhaben sich daran beteiligt. Bereits im April wurde für Freiberufler ein Fonds aufgelegt, der drei Millionen Pfunds umfasste und bei dem sich innerhalb von drei Wochen 3.000 Menschen meldeten.

© BBC © BBC Diversity gesprochen worden. Die BBC erklärt selbst zudem immer wieder, dass man Minderheiten besser fördern will. Nun steht das Unternehmen aber erneut in der Kritik, weil man eine Woche lang in der "BBC Newsnight" keine Person aus der sogenannten BAME-Gruppe (Black, Asian, and minority ethnic) interviewte. So wurden Mitte Juli innerhalb von einer Woche 17 Menschen interviewt und alle davon waren weiß. Das hat eine Untersuchung der Organisation Women in Journalism ergeben. Die Frauen sahen sich aber auch andere Sendungen und Zeitungen an. Ihr Fazit: Es gibt einen "schockierenden Mangel" an Diversität in der Berichterstattung. Eine weitere Erkenntnis der Untersuchung: Nur einer von vier Zeitungsartikeln auf den jeweiligen Titelseiten ist in dem Zeitraum von Frauen geschrieben worden. Und nur 16 Prozent der auf den Titelseiten zitierten Personen waren Frauen.

© ZDF/Ola Kjelbye © ZDF/Ola Kjelbye Die Brücke - Transit in den Tod" an die BBC lizenziert. Die vier Staffeln sind künftig im iPlayer sowie bei BBC Four zu sehen. Für die Serie ist es damit ein Comeback: "Die Brücke" lief bereits zwischen 2012 und 2015 bei BBC Four - und das so gut, dass die vierte Staffel 2018 zu BBC Two wechselte. Nun also die erneute Lizenzierung, die beweist, wie gut die Serie auf der Insel angekommen ist. Robert Franke, Bereichsleiter ZDFE.drama, sagt zum Deal: "Ab und zu kommt ein Drama, das so brillant geschrieben und geschauspielert ist, dass es sprachliche Grenzen überwindet und das Publikum nach mehr lechzen lässt. Die Brücke gehört zu dieser Kategorie und hat uns eine der faszinierendsten Ermittlerinnen beschert, die jemals im Fernsehen zu sehen waren. Ein zeitloser Klassiker, den das britische Publikum nun noch einmal genießen kann."

© Ray Burminston Jenny Eclair © Ray Burminston Jenny Eclair Channel 4 hat zwei neue Daytime-Formate angekündigt. In "The Great House Giveaway" (moderiert von Simon O’Brien) ersteigern sich zwei Personen, die sich nicht kennen, zusammen bei einer Auktion ein Haus und möbeln es dann sechs Monate lang auf. Sie können es danach verkaufen. Schaffen sie das nicht, wird es wieder versteigert. Den Gewinn können sie dann behalten und das Geld für den ersten Kauf bekommen sie natürlich auch gestellt. Darüber hinaus hat Channel 4 jetzt auch "Drawers Off" angekündigt, das wird von Comedian Jenny Eclair moderiert. In dem Format kämpfen fünf Amateurkünstler in einer Woche um einen Geldpreis, sie müssen abwechselnd für Portraits posieren bzw. diese dann auch anfertigen. Dabei müssen sie verschiedene Techniken anwenden. Am Ende der jeweiligen Folge wird der oder die Portraitierte die Kunstwerte bewerten.