© ITV © ITV Corona-Unsicherheiten im Vorfeld ist am Sonntag die neue Staffel von "I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!" gestartet - und wie. 10,9 Millionen Menschen sahen sich die Dschungel-Auftaktshow im Schnitt bei ITV an, in der Spitze waren 12 Millionen Menschen mit dabei. Es war die höchste Reichweite der Show seit dem Finale 2018. Anders als in den vergangenen Jahren kommt die Show in diesem Jahr nicht aus Australien, sondern wird in Wales produzieren. Der Marktanteil lag bei fantastischen 51,9 Prozent. Insgesamt legte der Dschungel den fünf-erfolgreichsten Start aller Zeiten hin - bei der 20. Staffel ein sehr starkes Ergebnis. Der "I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!"-Start war außerdem das bislang erfolgreichste Unterhaltungsprogramm in diesem Jahr in Großbritannien.

© ITV © ITV Finale von "The Voice" gezeigt - damit ist eine ziemlich lange Staffel zu Ende gegangen. Im März wurde die Ausstrahlung wegen des Coronavirus unterbrochen - jetzt gibt es mit Blessing Chitapa eine Gewinnerin. Den Quoten hat die lange Pause aber offensichtlich nicht gut getan. 3,3 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten ITV so 19 Prozent Marktanteil. Die Reichweite fiel damit im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent. "Strictly Come Dancing" steigerte sich am Wochenende dagegen auf ein neues Staffel-Hoch: 10,6 Millionen Menschen sahen sich die jüngste Ausgabe der Tanzshow an - durch zeitversetzte Nutzung dürfte die Reichweite in den kommenden Tagen noch auf über 11 Millionen steigen.

© ITV © ITV ITV getroffen hat, zeigt sich in den Geschäftszahlen, die das Unternehmen jetzt veröffentlicht hat. Demnach lag der Umsatz zwischen Januar und September mit 1,86 Milliarden Pfund um rund 16 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Inzwischen erholt sich der Werbemarkt aber wieder: Lag das Minus bei den Werbeeinnahmen im Juli noch bei 23 Prozent, waren zwischen August und Oktober schon wieder Werte auf Vorjahresniveau drin, im August lag ITV sogar 3 Prozent über 2019. Auch ITV Studios hat die Pandemie stark getroffen, 85 Prozent aller Shows waren auf irgendeine Weise von dem Lockdown im Frühjahr betroffen. Der Umsatz der Produktionssparte ging um 19 Prozent auf 902 Millionen Pfund zurück. Der Sender betonte bei der Vorlage der Zahlen, dass man derzeit auf einem guten Weg sei, 60 Millionen Pfund in 2020 zu sparen, zehn Millionen davon sollen permanente Einsparungen sein.

© ITV © ITV britische Regierung die ITV-Frühsendung "Good Morning Britain" boykottiert, damit ist es nun offenbar vorbei. Am Montag war Gesundheitsminister Matt Hancock zu Gast in der Sendung und ließ sich interviewen. Britische Medienbeobachter sehen das als Zeichen der Entspannung im Verhältnis der Regierung zu den Medien. Erst vor wenigen Tagen ist bekanntgeworden, dass der umstrittene Regierungsberater Dominic Cummings sowie der Kommunikations-Chef von Boris Johnson, Lee Cain, ihre Posten aufgeben.