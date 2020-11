© BBC © BBC Edinburgh TV Awards 2020 ist BBC2 als "Channel of the Year" ausgezeichnet worden. Die Jury lobte unter anderem, dass der Sender "mutiger und gewagter" als viele andere sei. Und auch der Preis in der Kategorie "Specialist Channel of the Year" ging an die BBC, konkret an BBC Four. And beste Moderatoren wurden Big Narstie und Mo Gilligan ausgezeichnet und der Preis für die beste Drama-Serie ging an die Sky/HBO-Koproduktion "Chernobyl". In der 2020 erstmals ausgerufenen Kategorie "Global Success Award" ging der Preis an All3Media International. "Sie bewegen sich vorwärts, entwickeln sich ständig weiter und stehen nie still", urteilte die Jury hier. Alle Sieger des Awards finden Sie hier.





"The Chase"-Moderator Bradley Walsh The Chase", hierzulande besser bekannt unter dem Titel "Gefragt - gejagt". So sahen am Mittwoch und Donnerstag im Schnitt 4,8 bzw. 4,9 Millionen Menschen zu. Das waren die höchsten Reichweiten, die "The Chase" jemals eingefahren hat, das Format startete im Jahr 2009 beim Sender. Laut ITV sind die 4,9 Millionen Zuschauer vom Donnerstag außerdem ein weiterer Rekord: Kein anderes, reguläre Programm kam in der Daytime in diesem Jahr auf eine noch höhere Reichweite - ausgenommen Nachrichten, Corona-Briefings der Regierung und Sport-Übertragungen. Der Marktanteil lag an beiden Tagen bei 34 Prozent.

Netflix wird sein Produktionsvolumen in Großbritannien deutlich erhöhen: So will man in diesem Jahr insgesamt 750 Millionen Pfund in Inhalte investieren - das ist deutlich mehr als noch 2019. Damals wollte man eigentlich 400 Millionen in Großbritannien investieren, letztendlich waren es dann aber rund 500 Millionen. Nun also eine weitere, spürbare Aufstockung des Budgets. Großbritannien wird damit immer wichtiger für Netflix und ist heute schon nach den USA der wichtigste Markt für den Streamingdienst. "Großbritannien ist für uns ein unglaublich wichtiger Markt und wir sind sehr stolz, unser Investment in den Kreativsektor zu erhöhen", erklärte ein Unternehmenssprecher. Netflix-Serien wie "The Crown", "Sex Education" und "The Witcher" kommen aus Großbritannien. "Wir werden weiterhin in die besten Inhalte aller Genres investieren und uns voll und ganz dafür einsetzen, die britische Produktionsbranche und kreative Talente für viele Jahre zu unterstützen."

britische Fernsehen hat zuletzt Inhalte im Wert von 2 Milliarden Pfund ins Ausland exponiert. Das ist ein neuer Rekord und geht aus dem jüngst veröffentlichten UK TV Exports Report der Produzentenallianz Pact hervor. Allerdings beinhaltet dieser Report nur Meldungen bis Ende März - also einen recht kurzen Zeitraum, in dem auch die britische Branche stark vom Coronavirus getroffen wurde. Die Exporte stiegen zuletzt jedenfalls um rund sechs Prozent. Spannend wird sein, wie stark die Pandemie die Geschäfte in den Monaten nach März beeinträchtigt hat - Zahlen dazu wird es aber erst 2021 geben. Der wichtigste Markt für britische Produzenten sind demnach die USA (466 Mio), Frankreich (102 Mio) und Australien (98 Mio).