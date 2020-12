© photocase / complize © photocase / complize Ofcom haben Alarm geschlagen und erklärt, die PBS-Sender in Großbritannien (BBC One, BBC Two, ITV/STV, Channel 4 und Channel 5) seien langfristig in Gefahr, wenn sich die Gesetze nicht ändern würden. Es sei unwahrscheinlich, dass der traditionelle Rundfunk in der Online-Welt überlebe, so die Ofcom. "Es sei denn, die Rundfunkgesetze und -bestimmungen werden überarbeitet und die Rundfunkanstalten beschleunigen ihre Transformation für das digitale Zeitalter." Die Ofcom weist außerdem darauf hin, dass im vergangenen Jahr nur 38 Prozent der Bewegtbild-Nutzung bei den 16- bis 34-Jährigen auf Content der TV-Sender zurückzuführen war. Um ein mögliches Sterben der Anbieter zu verhindern, schlägt die Ofcom neue Gesetze und Vorschriften vor. "Ohne radikale Änderungen [...] können die Herausforderungen, vor denen die Sender stehen, akut werden." Zudem fordert man klare Ziele für öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter und eine größere Auswahl an Möglichkeiten, wie sie diese erreichen können. Und auch ein neues Modell für eine "stabile Finanzierung" der Sender steht auf dem Wunschzettel der Ofcom, gleichzeitig müssten die Rundfunkanstalten mehr Partnerschaften eingehen.

© David Shankbone

© Netflix

© BBC

© Love Productions