© Netflix © Netflix dass Netflix sein Budget in Großbritannien kräftig aufstockt, nun wird es konkret. Sieben neue Serien hat der Streamingdienst jetzt angekündigt. Spannend ist dabei nicht zuletzt auch ein Projekt von "Mr. Bean"-Darsteller Rowan Atkinson. Dabei handelt es sich um das zehnteilige "Man vs. Bee". Atkinson spielt in den zehnminütigen Folgen der Comedy einen Mann, der sich, während er auf ein Luxusanwesen aufpassen soll, im Krieg mit einer Biene befindet. Bei "Half Bad" und "Lockwood & Co" handelt es sich um Serie mit acht jeweils 60-minütigen Folgen. Beides sind Fantasyserien, bei denen Teenager im Mittelpunkt stehen. Hinzu kommen noch Comedy- und Horror-Serien sowie mit "Baby Reindeer" ein achtteilige Serie von Richard Gadd, der 2016 den Edinburgh Comedy Award gewonnen hat. Das Projekt basiert auf einem Ein-Mann-Bühnenstück, das er 2019 in Edinburgh aufgeführt hat. Inhaltlich geht es um das Verhältnis von Gadd zu seiner Stalkerin und den Auswirkungen, die es auf ihn hat, als er letztendlich gezwungen ist, sich einem Trauma zu stellen.

© Sky News Kay Burley © Sky News Kay Burley Sky hat Ärger mit einigen seiner Moderatoren und drei von ihnen nun für mehrere Monate vom TV-Bildschirm verbannt. Allen voran trifft es Kay Burley, die zugestimmt hat, ein halbes Jahr lang nicht on Air zu gehen. Ihre Kollegen Beth Rigby und Inzamam Rashid werden jeweils drei Monate lang nicht bei Sky vorkommen. Grund für die Sanktionen des Senders ist eine Geburtstagsparty von Burley, die diese entgegen der Corona-Regeln veranstaltet hat. Burley hat sich bereits entschuldigt - alle drei Sky-Journalisten werden während ihrer Abwesenheit auch weiterhin regulär bezahlt. Es handelt sich also um eine Art freiwillige Auszeit und nicht um eine Suspendierung.

© BBC Studios © BBC Studios Natural History Unit des Unternehmens einen dauerhaften Sitz in Los Angeles zu geben. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Einheit, dass sie einen dauerhafte Präsenz außerhalb Großbritanniens bezieht. Derzeit ist man auf der Suche nach Mitarbeitern für den neuen Standort. "Diese Erweiterung wird es uns ermöglichen, unsere US-Beziehungen zu stärken, Partnerschaften mit neuen Plattformen einzugehen und unser Netzwerk aus Machern, Wissenschaftlern und Talenten zu erweitern. Das ist ein bedeutender Moment in der Geschichte der Natural History Unit", sagt Tom McDonald, Director of Factual bei BBC Studios.

© BBC © BBC CNN Films und die BBC Two haben sich zusammengetan und arbeiten an einer Dokumentation über den Corona-Impfstoff. Konkret geht es um den Wettbewerb verschiedener Unternehmen, den ersten Impfstoff anzubieten. Für den Film mit dem Titel "Vaccine: The Inside Story" (USA: "Race for the Vaccine") hat man auch das Team des deutschen Unternehmens Biontech begleitet, das sich in Sachen Impfung mit Pfizer zusammengeschlossen hat. Auch die Team des National Institutes of Health, Moderna und die der Oxford University und AstraZeneca wurden für die Doku begleitet. Zu sehen gibt es das Ergebnis voraussichtlich im Frühjahr 2021.

© ITV © ITV ITV hat unter dem Titel "The Real Games" eine neue Eventshow für 2021 angekündigt. In dem von Holly Willoughby und Freddie Flintoff moderierten Formaten müssen verschiedene Prominente (6 Frauen und 6 Männer) eine Reihe von sportlichen Challenges bestehen. Antreten müssen sie in der Leichtathletikarena, im Schwimmbad sowie in der Turnhalle. Es geht um Sprints, Tauchen und andere Wettbewerbe. Nach und nach füllt sich der Medaillenspiegel und am Ende gibt es einen Gesamtsieger oder Gesamtsiegerin. Produziert wird die Show von Initial, das zu Banijay UK gehört.

Darüber hinaus hat ITV nun auch die sechsteilige Spionage-Thrillerserie "The Ipcress File" in Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Romans aus 1962. Hinter dem Projekt stehen BAFTA-Gewinner John Hodge als Autor und Emmy-Preisträger James Watkins als Regisseur. Zu sehen gibt es unter anderem Joe Cole, Lucy Boynton und Tom Hollander. Inhaltlich spielt die Serie in London und Berlin der 1960er Jahre. In der aufgeheizten Stimmung des Kalten Krieges geht es um Harry Palmer, einem britischen Feldwebel in Berlin. In der geteilten Stadt kann ein Mann wie er viel Geld verdienen, seine vielfältigen Interessen bringen ihn mit allem und jedem in Kontakt - bis das Gesetz ihn einholt. Er wird zu acht Jahren Militärgefängnis in England verurteilt. Um das zu umgehen, wird er zum Spion. Gefilmt wird trotz der Handlung in Berlin nicht in Deutschland, sondern in Liverpool und Kroatien.