am 21.07.2021 - 11:59 Uhr

© GB News

© Channel 4 Jermaine Jenas

© Netflix

© BBC Three

© Rose d'Or/Simon Wilkinson

© Ofcom

Für Schlagzeilen weit über das Vereinigte Königreich hinaus hat die rechte Kolumnistin Katie Hopkins in den vergangenen Tagen gesorgt. Bekannt wurde sie 2007 durch "The Apprentice", in Australien sollte sie nun bei "Big Brother VIP" zu sehen sein. Daraus wird aber nichts, denn Hopkins prahlte im Netz damit, gegen die scharfen Quarantäne-Regeln im Land zu verstoßen. Daraufhin entzog Australien ihr das Visum und wies sie aus, außerdem muss die Kolumnistin 1.000 Dollar Strafe zahlen. "Sie ist eindeutig niemand, den wir auch nur eine Sekunde länger im Land behalten wollen, als wir müssen", sagte Innenministerin Karen Andrews. Zuvor hatte bereits Endemol Shine Australia den Vertrag mit Hopkins gekündigt.