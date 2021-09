© IMAGO / ingimage / Sky

Nachdem Rupert Murdochs News UK die Pläne für einen TV-Sender eigentlich beerdigt hatte, folgt nun die Kehrtwende. Außerdem: Sky will Smart-TV-Geräte herstellen und "Strictly Come Dancing" und "The Great British Bake Off" holen bei ihrer Rückkehr Top-Quoten.