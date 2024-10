RTL hat den Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 7,7 Prozent beendet. Damit lag man nicht nur deutlich unter den sonstigen Normalwerten, sondern auch auf Augenhöhe mit Sat.1 und dem ZDF. Probleme hatte der Sender an vielen Stellen, allen voran in der Primetime, wo das "Sommerhaus der Stars" auf neue Tiefstwerte fiel. So sahen nur noch 1,03 Millionen Menschen zu, weniger waren es in der Vergangenheit noch nie.

Und auch beim jungen Publikum war das Ergebnis überschaubar. 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, was hier 7,4 Prozent entsprach. Auch das ist ein Tiefstwert für das "Sommerhaus", das damit beim jungen Publikum übrigens die gleiche Reichweite holte wie "Promi Big Brother" in Sat.1. Das Container-Format lag aufgrund der längeren Sendezeit aber bei etwas besseren 7,7 Prozent. Bei RTL+ ist das "Sommerhaus" dagegen weiter sehr erfolgreich unterwegs, das hat inzwischen aber spürbare Auswirkungen auf den linearen Erfolg des Formats.

Für RTL gingen die Quotenprobleme im Anschluss noch weiter: "RTL Direkt" fiel auf schwache 5,9 Prozent zurück und auch das Jubiläum von "Extra" wollten nur 520.000 Personen sehen, in der jungen Zielgruppe entsprach das 5,6 Prozent. Hinzu kommen die Probleme am Nachmittag: Die Gerichtsshows erzielen zwar insgesamt hohe Reichweiten und führten beim Gesamtpublikum teilweise zu zweistelligen Marktanteilen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren aber 6,7 Prozent das Höchste der Gefühle.

Für Sat.1 ging es am späten Abend besser weiter: Die an "Promi Big Brother" angeschlossene Late Night Show steigerte sich auf gute 9,3 Prozent Marktanteil. Und der Livestream der Show, der bereits kurz vor Mitternacht begann, kam danach auf 8,8 Prozent. Dafür lief es am Vorabend alles andere als rund: "Für alle Fälle Familie" und die "Spreewaldklinik" blieben bei 2,3 und 3,6 Prozent hängen, während "Notruf" zuvor mit bis zu 8,1 Prozent noch deutlich besser performte.

Und dann noch ein kurzer Blick auf ProSieben, das mit einem vergleichsweise einfachen Programm vor RTL und Sat.1 landete. "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" kam auf 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der klassischen Zielgruppe, der Marktanteil lag bei 8,8 Prozent. Die Gesamtreichweite betrug 830.000. "Late Night Berlin" unterhielt im Anschluss nur noch 220.000 Personen, das ließ den Zielgruppen-Marktanteil auf 6,3 Prozent sinken.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;