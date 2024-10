Nach dem Poldi-Quotenknick in der Vorwoche hat "TV total" am Mittwochabend wieder zu alter Stärke zurückgefunden und ProSieben um 20:15 Uhr die Marktführerschaft in der Zielgruppe beschert. Durchschnittlich 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für einen sehr guten Marktanteil von 13,2 Prozent - mehr junge Menschen erreichte nur die "Tagesschau". Insgesamt schalteten in dieser Woche im Schnitt 1,08 Millionen ein und damit fast eine Viertelmillion mehr als auf dem ungewöhnlichen Donnerstags-Sendeplatz vor einer Woche.

"Deutschland sucht den Superstar" war mit 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei RTL zwar mit Blick auf die Gesamt-Reichweite deutlich erfolgreicher, musste in der Zielgruppe aber "TV total" den deutlichen Vortritt lassen. Mit einer halben Millionen 14- bis 49-Jähriger kam die Castingshow auch in dieser Woche wieder nicht über sehr mäßige 10,6 Prozent Marktanteil hinaus - vom Glanz früherer Tage ist damit nicht mehr viel übrig. Immerhin: "RTL Direkt" und "Stern TV" sorgten im weiteren Verlauf des Abends noch für leicht steigende Werte und kamen auf 11,1 beziehungsweise 12,2 Prozent Marktanteil.

Anders hingegen die Entwicklung bei ProSieben: Dort gelang es auch zum Start der zweiten Staffel der "Quatsch Comedy Show" nicht, die "TV total"-Fans in ausreichendem Maße vor dem Fernseher zu halten. Nur 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Zielgruppen-Marktanteil von 7,8 Prozent waren für das Format drin. "Comedystreet" und "Der Upir" fielen danach sogar auf desolate Marktanteile zwischen 4,0 und 4,5 Prozent zurück. Für die Comedyserie mit Fahri Yardim konnten sich um Mitternacht insgesamt übrigens gerade einmal 90.000 Fans erwärmen.

Durchweg zufrieden kann man in Unterföhring dafür mit Sat.1 sein, wo die aktuelle Staffel von "Das große Backen" am Mittwochabend mit guten 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu Ende ging und mit 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar einen neuen Bestwert für dieses Jahr aufstellte. Dazu kommt, dass "Promi Big Brother" am späten Abend noch fast eine Million Fans erreichte und den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 13,2 Prozent trieb. Die "Late Night Show" punktete danach noch mit 12,5 Prozent und hatte somit ebenfalls einen Anteil daran, dass Sat.1 mit einem Tagesmarktanteil von 9,0 Prozent in der Zielgruppe gar nicht so weit hinter RTL landete, das 9,8 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;