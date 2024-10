Mit der Verpflichtung von Michael Manousakis, der es mit seinen "Steel Buddies" beim Männersender DMAX über die Jahre zum Kultstatus gebracht hat, hat Kabel Eins wirklich einen "Big Deal" gelandet. Das neue Format "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" feierte mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen herausragenden Einstand, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag der Marktanteil bei 7,3 Prozent. Insgesamt schauten im Schnitt 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das "K1 Magazin" profitierte im Anschluss ebenfalls und war mit 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sehr erfolgreich unterwegs.

"Morlock Motors" musste sich am Donnerstagabend beim jungen Publikum somit nur "Wer wird Millionär" geschlagen geben - und auch das nur ganz knapp: 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen sich "Morlock Motors" an, bei der (deutlich längeren und durch "RTL direkt" unterbrochenen) Jubiläumssendung zu 25 Jahren "Wer wird Millionär" waren im Schnitt 0,46 Millionen Personen aus dieser Altersgruppe. Mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent beim jungen Publikum lief das "WWM"-Jubiläum sogar schwächer als man das zuletzt von dem Format gewohnt war, die Gesamt-Reichweite bewegte sich mit 2,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in etwa auf dem Niveau der letzten Ausgaben. Die Primetime-Marktführung ging ans ZDF, wo "Marie fängt Feuer" 3,26 Millionen Personen erreichte, die ARD-Serie "Informant" startete mit 2,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend und verlor bis zur letzten Folge noch leicht an Boden, ab 21:51 Uhr sahen noch 2,37 Millionen zu.

Zu spüren bekam die Quiz-Konkurrenz am Donnerstagabend in jedem Fall Sat.1, wo Pilawas "1% Quiz" mit im Schnitt 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die bislang geringste Reichweite seiner Geschichte hinnehmen musste. Hatte man in der vergangenen Woche mit 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch einen Bestwert aufgestellt, so reichte es beim jungen Publikum diesmal nur für - trotzdem ordentliche - 8,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-Jährigen war der Vorsprung von Jauch auf Pilawa noch deutlich größer, hier kam "WWM" auf 12,7 Prozent, das "1% Quiz" auf 6,9 Prozent Marktanteil.

Kabel Eins setzte sich mit "Morlock Motors" unterdessen auch gegen "The Voice of Germany" durch, das bei ProSieben zwar ebenfalls 9,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte, die absolute Zahl der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer lag mit 0,41 Millionen aber etwas niedriger. Insgesamt schauten 1,4 Millionen Menschen zu, ähnlich viele wie in der vergangenen Woche, als ProSieben "The Voice" ausnahmsweise schon mittwochs gezeigt hatte. Vox sortierte sich mit dem Film "Die Mumie" dahinter ein, kann mit 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber angesichts der starken Konkurrenz wohl gut leben.

DMAX hat es übrigens am Donnerstagabend überraschenderweise nicht geschadet, dass mit "Morlock Motors" ein jahrelanges Sendergesicht sehr erfolgreich bei der Konkurrenz lief. Um 20:15 Uhr holte "112: Feuerwehr im Einsatz" bereits starke 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach ließ "Feuerwache 3 - Alarm in Rostock" den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar noch auf 4,6 Prozent steigen.

