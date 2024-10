Die "Landlust" war lange eine der größten Print-Erfolgsgeschichten, die noch lange deutlich steigende Auflagen melden konnte, während es anderswo schon deutlich nach unten ging. 2012 bis 2015 wurde die Millionen-Marke geknackt, seither ging es aber auch dort deutlich abwärts. Die Zahlen aus dem 3. Quartal überraschen nun aber in ihrer Heftigkeit trotzdem: Laut IVW-Ausweisung sank die Auflage im Vergleich zum Vorjahr um 18,2 Prozent, auf rund 543.000, rund 120.000 Hefte weniger fanden eine Käuferin oder einen Käufer.

Zwar ging es auch im Abo-Bereich um 4,8 Prozent nach unten, vor allem aber war es der Einzelverkauf, der schlapp machte: Um rund ein Drittel brachen die Verkäufe hier ein, von 326.280 im Vorjahr auf 217.051 diesmal. Noch deutlicher fällt der Rückgang aus, wenn man es mit dem direkten Vorquartal vergleicht: Hier waren noch fast 392.000 Hefte im Einzelverkauf abgesetzt worden. Die "Landlust" war damit der größte Verlierer dieser IVW-Ausweisung.

Etwa 120.000 Hefte weniger als noch im Jahr zuvor verkaufte zwar auch "TV 14", mit einer verkauften Auflage von rund 1,3 Millionen blieb das Programmie aber der Kauftitel mit der höchsten Auflage. Das prozentuale Minus von 8,4 Prozent ist trotzdem beträchtlich und liegt auch im Programmie-Segment eher im oberen Bereich. Wachstum verzeichnen dort aber nur 4-wöchentliche Titel wie "Nur TV Plus" und "TV 4 Wochen" sowie auch "TV für mich", das als Mix aus Fernseh- und Frauenzeitschrift vermarktet wird und so knapp 393.000 Käuferinnen fand.

Bei den aktuellen Magazinen hielt sich der "Focus" quasi stabil, betrachtet man nur die harten Auflagen-Kategorien ergab sich sogar ein kleines Plus von 0,5 Prozent. Beim "Spiegel" wird zwar ein Minus von 2,7 Prozent bei der verkauften Auflage ausgewiesen, auch hier ergibt sich beim Blick auf die harte Auflage aber ein Plus von sogar 3 Prozent. Der "Stern" hingegen verliert in den harten Auflagen-Kategorien 8,8 Prozent an Boden. Großer Aufsteiger bleibt "Cicero", das im Vergleich zum Vorjahr um über 30 Prozent (26,4 Prozent in den harten Auflagenkategorien) zulegen kann. Verantwortlich ist dafür nicht zuletzt auch ein deutliches Wachstum im E-Paper-Bereich.

Kauftitel mit der höchsten verkauften Auflage

Verkaufte

3/2024 Verkaufte

3/2023 +/-

absolut +/-

in Prozent TV 14 1.302.699 1.422.935 -120.236 -8,4 % Bild 949.946 1.011.245 -61.299 -6,1 % Nur TV Plus 786.302 778.289 +8.013 +1,0 % TV Digital 705.709 771.378 -65.669 -8,5 % TV Direkt 681.946 697.226 -15.280 -2,2 % Der Spiegel 672.238 690.610 -18.372 -2,7 % Hörzu 662.135 712.455 -50.320 -7,1 % Die Zeit 604.551 602.047 +2.504 +0,4 % Landlust 543.055 663.877 -120.822 -18,2 % TV Pur 522.048 535.806 -13.758 -2,6 % TV Movie 488.381 532.528 -44.147 -8,3 % Bild Am Sonntag Gesamt 461.720 464.297 -2.577 -0,6 % TV Spielfilm 459.461 494.193 -34.732 -7,0 % Auf Einen Blick 444.950 486.029 -41.079 -8,5 % TV Für Mich 392.771 380.183 +12.588 +3,3 %

Einen Rekord vermeldet unterdessen der "Playboy": Zwar stieg die gesamte verkaufte Auflage nur um 0,8 Prozent auf 98.355, allerdings wäre dieser Wert deutlich höher ausgefallen, wenn nicht die Lesezirkel-Exemplare um fast zwei Drittel reduziert worden wären. So stieg die Zahl der Abos um 15 Prozent auf nun 49.281. Es ist der höchste Abo-Bestand seit der Übernahme durch Kouneli Media und mit einem Anteil von 50 Prozent an der Gesamt-Auflage liegt der Abo-Anteil nun so hoch wie noch nie in der "Playboy"-Geschichte. Zugleich lagen auch die Einzelverkäufe um 7,3 Prozent über dem Vorjahreswert.

Ansonsten dominieren in der Gewinner-Liste diverse Klatsch-Blätter mit dem Wort "Freizeit" im Titel, wobei hier große Schwankungen von Quartal zu Quartal eher die Regel als die Ausnahme sind.

Die größten Gewinner

Verkaufte

3/2024 Verkaufte

3/2023 +/-

absolut +/-

in Prozent Freizeit Mit Herz 82.439 42.558 +39.881 +93,7 % Freizeit König 50.732 35.431 +15.301 +43,2 % Freizeit Direkt 108.966 94.405 +14.561 +15,4 % Spaß Für Mich 89.588 75.488 +14.100 +18,7 % Meine Woche 124.387 111.409 +12.978 +11,6 % Freizeit Express 90.169 77.363 +12.806 +16,6 % TV Für Mich 392.771 380.183 +12.588 +3,3 % Micky Maus 62.745 50.310 +12.435 +24,7 % Meine Freizeit 80.104 67.794 +12.310 +18,2 % Cicero 52.389 40.141 +12.248 +30,5 % Meine Pause 81.337 69.762 +11.575 +16,6 % Welt Von Heute 81.996 70.811 +11.185 +15,8 % Einfach Hausgemacht 69.872 59.072 +10.800 +18,3 % Greta 26.944 16.283 +10.661 +65,5 % Flow 71.088 61.003 +10.085 +16,5 %

Der Abwärtstrend der "Bild"-Zeitung hat sich mit einem Minus von 6,1 Prozent zwar bei der verkauften Auflage etwas abgeflacht, hier gab es schon deutlich schwächere Quartale als das nun zurückliegende. Allerdings schoss die Zahl der sonstigen Verkäufe nach oben. Hier finden sich stark rabattierte E-Paper wieder. Betrachtet man nur Abo und Einzelverkauf, dann fällt das Minus mit 11,3 Prozent schon deutlich stärker aus. Bei der "Welt" helfen die E-Paper unterdessen zu einem kräftigen Plus - um 4,1 Prozent insgesamt, sogar um 20,6 Prozent bei der harten Auflage. Richtig schlecht verlief das Quartal für das "Handelsblatt", das 9,2 Prozent seiner Auflage einbüßte, sogar 10,7 Prozent bei der harten Auflage.

Die größten Verlierer

Verkaufte

3/2024 Verkaufte

3/2023 +/-

absolut +/-

in Prozent Landlust 543.055 663.877 -120.822 -18,2 % TV 14 1.302.699 1.422.935 -120.236 -8,4 % Schöne Welt 45.170 114.782 -69.612 -60,6 % TV Digital 705.709 771.378 -65.669 -8,5 % Bild 949.946 1.011.245 -61.299 -6,1 % Brigitte 203.132 260.010 -56.878 -21,9 % Hörzu 662.135 712.455 -50.320 -7,1 % Lego Ninjago 70.613 118.285 -47.672 -40,3 % TV Movie 488.381 532.528 -44.147 -8,3 % Auf Einen Blick 444.950 486.029 -41.079 -8,5 % Freizeit Revue 390.098 429.065 -38.967 -9,1 % Lego Ninjago Legacy 66.102 105.049 -38.947 -37,1 % Mein Schönes Blatt 97.680 136.097 -38.417 -28,2 % Freizeitwoche 231.839 269.464 -37.625 -14,0 % TV Spielfilm 459.461 494.193 -34.732 -7,0 %

Im Folgenden: Die Auflagen von hunderten Einzeltiteln - und was davon übrig bleibt, wenn man nur die "harten Auflagenkategorien" Abo und Einzelverkauf betrachtet...