Das Fazit von Vox zu seiner Musikshow "The Piano" dürfte zwiespältig ausfallen. Die ersten vier Folgen holte stabile Quoten oberhalb des Senderschnitts, vor einer Woche kam dann aber doch noch ein krasser Absturz (DWDL.de berichtete). Davon hat sich das Abschlusskonzert, das im Rahmen der Reihe gezeigt wurde, nun zumindest etwas erholt. 820.000 Menschen sahen zu, das waren 250.000 mehr als vor sieben Tagen.

Das Plus beschränkt sich allerdings nur auf die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren lag die Reichweite bei 200.000 - weniger waren es noch nie. In der klassischen Zielgruppe beendete "The Piano" seine erste Staffel damit bei ganz schlechten 3,7 Prozent - auch das ist ein Tiefstwert. "Das perfekte Dinner" unterhielt zuvor am Vorabend noch 1,21 Millionen Menschen und kam bei den Jüngeren auf 8,3 Prozent Marktanteil.

In der Primetime hatten aber auch andere Sender mit Problemen zu kämpfen. Mit "Navy CIS" und "Navy CIS: Hawaii" erreichte Sat.1 zwar mal wieder mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen waren aber nur 4,9 und 4,3 Prozent drin. ProSieben erzielte mit "Darüber staunt die Welt - Die peinlichsten Paar-Pannen" ebenfalls nur 4,7 Prozent, hier sahen sogar nur 590.000 Personen insgesamt zu. "Late Night Berlin" stürzte später immerhin nicht noch weiter ab, kam aber ebenfalls nur auf 4,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Dass gegen König Fußball aber durchaus auch gute Quoten drin sein können, stellte unter anderem RTL mit dem "Sommerhaus der Stars" unter Beweis (DWDL.de berichtete). Aber auch in Grünwald kann man zufrieden sein: Eine neue Ausgabe von "Armes Deutschland - Deine Kinder" verzeichnete bei RTLzwei 7,5 Prozent Marktanteil, die Gesamtreichweite lag bei 690.000. Am Vorabend erwischte auch "Berlin - Tag & Nacht" angesichts von 5,6 Prozent einen besseren Tag. "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" lag zuvor sogar noch bei 7,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;