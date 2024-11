Eigentlich ist RTL angetreten, um das Interesse an der NFL in Deutschland auszubauen. Helfen sollen dabei auch regelmäßige Spiele in Frankfurt und München - und tatsächlich lief es für die hierzulande ausgetragenen Games zuletzt stets richtig gut. In diesem Jahr wird man bei RTL vermutlich einigermaßen ernüchtert auf die Quoten des Munich Games zwischen den New York Giants und den Carolina Panthers blicken.

Die Millionen-Marke, die noch im vergangenen Jahr übersprungen werden konnte, wurde diesmal klar verfehlt. Stattdessen schalteten ab 15:30 Uhr zunächst nur 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, darunter 250.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 10,1 Prozent. In den drei weiteren Quartern waren dann immerhin noch Werte zwischen 11,8 und 12,9 Prozent drin, die Reichweite stieg auf bis zu 890.000 Fans an.

Doch das war nicht nur klar weniger als 2023 - vor zwei Jahren, als noch ProSieben die Rechte hielt, kam das Frankfurt Game im Schnitt gar auf deutlich mehr als 20 Prozent. Gering fiel in dieser Woche auch das Interesse an den anschließenden Spielen aus: So kam die Primetime-Übertragung zwischen den Denver Broncos und den Kansas City Chiefs im Schnitt nur auf Marktanteile zwischen 6,7 und 7,5 Prozent und selbst das späte NFL-Spiel schaffte erst nach Mitternacht wieder einen zweistelligen Wert in der Zielgruppe.

Der Tagesmarktanteil von RTL lag dann auch nur bei 8,6 Prozent, was bei den 14- bis 49-Jährigen letztlich für den zweiten Platz hinter dem Ersten reichte. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die man bei RTL ja bekanntlich noch genauer schaut, waren für den Sender am Sonntag im Schnitt sogar nur 6,5 Prozent drin.

