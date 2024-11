am 14.11.2024 - 09:06 Uhr

Mit gemischten Gefühlen wird man bei RTLzwei auf die Quoten vom Mittwochabend blicken. Denn während es gelang, der neuen Dokusoap "Willkommen bei Familie Weiß" zu einem guten Einstand zu verhelfen, geriet der Start der zweiten Staffel von "Herr Glööckler" sucht das Glück" im Anschluss zum Flop. Doch der Reihe nach: Mit Familie Weiß verzeichnete der Sender um 20:15 Uhr zunächst 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die für einen überzeugenden Marktanteil von 5,3 Prozent in der Zielgruppe sorgten.

Die Glööckler-Dokusoap halbierte diesen Wert jedoch bereits eine Stunde später und kam nicht über ernüchternde 2,7 Prozent hinaus. Damit unterbot "Herr Glööckler sucht das Glück" auf Anhieb sogar den Tiefstwert der im Vorjahr ausgestrahlten ersten Staffel. Insgesamt schalteten gerade mal 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, nachdem "WIllkommen bei Familie Weiß" zunächst von 480.000 Menschen gesehen wurde. Wenig zu holen gab's schließlich auch am späten Abend für zwei Wiederholungen von "Die Wollnys", deren Marktanteile bei 2,4 und 3,5 Prozent lagen.

Doch auch für Vox verlief der Abend durchwachsen: Während "Doc Caro - Jedes Leben zählt" zunächst mit 8,9 Prozent Marktanteil den zweitbesten Wert der laufenden Staffel einfuhr und insgesamt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verbuchte, erreichten "Die Rettungsflieger" danach zunächst 5,6 Prozent, ehe eine weitere Folge sogar auf 3,4 Prozent zurückfiel. Kabel Eins wiederum konnte seine Quoten im Laufe des Abends hingegen steigern: Dort erreichte "Men in Black" zunächst 700.000 Personen sowie 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Django Unchained" erzielte im Anschluss sogar 6,5 Prozent.

Nitro erreichte mit "Dante's Peak" um 20:15 Uhr aber sogar eine höhere Gesamt-Reichweite als Kabel Eins und kam im Schnitt auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe punktete der Film mit 3,3 Prozent Marktanteil. Bei RTL Super wiederum überzeugte "Christmas Babysitter" durchschnittlich 510.000 Menschen, ehe "Ein Weihnachtsprinz in Queens" sogar 600.000 Personen anlockte. Hohe Reichweiten gab's indes am Mittwochabend auch für ZDFneo, wo insbesondere "Nord Nord Mord" ab 21:45 Uhr mit 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie starken 9,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum abräumte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;