Die Millionen-Marke konnte Vox in diesem Jahr zwar nicht knacken, dennoch ist man in Köln mit den Quoten seiner Dokusoap "Doc Caro - Jedes Leben zählt" so zufrieden, dass man bereits vorzeitig eine dritte Staffel in Auftrag gegeben hat. Auch das Staffel-Finale fuhr am Mittwochabend noch einmal gute Werte ein: Durchschnittlich 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr ein, ähnlich viele wie schon vor einer Woche.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil von "Doc Caro" mit 8,4 Prozent klar über dem Senderschnitt von Vox. Einziger Wermutstropfen: Mit den beiden Folgen der Dokusoap "Die Rettungsflieger - Hilfe aus der Luft" musste sich der Sender im weiteren Verlauf des Abends nur mit Marktanteilen von 5,8 und 5,1 Prozent zufriedengeben. Dafür funktionierte die Daytime rundum erfolgreich, allen voran "Guidos Deko-Queen" mit starken 10,5 Prozent Marktanteil um 16 Uhr.

Bei Sat.1 kann man unterdessen mit Blick auf die Primetime ebenfalls zufrieden sein: Dort überzeugte "The Taste" in dieser Woche im Schnitt 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte darüber hinaus einen Marktanteil von 9,4 Prozent in der Zielgruppe. Aber auch hier gelang es nicht so recht, das Publikum auch zu später Stunde noch vor dem Fernseher zu halten: "The Taste ohn Tour" fiel auf 4,2 Prozent Marktanteil zurück, "Best of The Taste" schaffte nach Mitternacht sogar bloß 3,8 Prozent.

Nach oben zeigte jedoch der Quoten-Trend bei Kabel Eins, wo "Der Tag, an dem die Erde stillstand" zunächst 5,6 Prozent Marktanteil erzielte, ehe "Edge of Tomorrow" sogar 7,6 Prozent holte. Ernüchterung hingegen bei RTLzwei: Dort verlor die neue Dokusoap "Willkommen bei Familie Weiß" im Vergleich zur Premiere fast 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, blieb letztlich bei 300.000 und einem Zielgruppen-Marktanteil von 3,9 Prozent hängen. Für "Herr Glööckler sucht das Glück" reichte es anschließend sogar nur für desolate 2,3 Prozent, womit das Tief der Vorwoche noch unterboten wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;