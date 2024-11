Sport1 hatte am Samstagabend zur Abwechslung mal wieder Sport im Programm und fuhr damit richtig gut. Die Übertragung des Zweitliga-Spiels zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04, die sich letztlich unentschieden mit 2:2 trennten, bescherte dem Sender gar einen neuen Rekord für eine Zweitliga-Übertragung auf diesem Sendeplatz.

So holte Sport1 in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen am Samstagabend einen herausragenden Marktanteil von 5,7 Prozent. Im Schnitt kamen die 13 Spiele in dieser Saison bislang auf rund 3 Prozent, der Saison-Bestwert lag zuvor bei 4,6 Prozent und stammte von der Partie Kaiserslautern - Hamburg. Insgesamt schauten im Schnitt 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, in Sachen Gesamt-Reichweite war es zumindest ein Saison-Bestwert.

Eine starke Woche war es auch für die Bundesliga-"Sportschau" im Ersten. 3,88 Millionen Fußball-Fans saßen hier im Schnitt vor dem Bildschirm, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 20,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 15,5 Prozent erzielt - das waren jeweils die höchsten Marktanteile seit zwei Monaten.

Dabei half auch, dass das "Topspiel der Woche" bei Sky am Vorabend diesmal eher zu den quotenschwächeren gehörte. Wie Frankfurt auf Bremen traf, wollten im Schnitt 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, die Marktanteile beliefen sich auf 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Nachmittag hatte Sky mit Konferenz und Einzelspielen im Schnitt 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Das lag in etwa im Schnitt der aktuellen Saison. Die Marktanteile lagen bei 10,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 19,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am späten Abend war dann auch noch das "Aktuelle Sportstudio" im ZDF an der Reihe, hier waren 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei - damit gehörte die Ausgabe eher zu den unterdurchschnittlich erfolgreichen. Insbesondere der Marktanteil beim jüngeren Publikum konnte sich mit 9,1 Prozent aber sehen lassen. Beim Gesamtpublikum wurden 10,6 Prozent Marktanteil erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;