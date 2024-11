am 26.11.2024 - 09:34 Uhr

Nach dem Start bei WDR und NDR ist das von Ingo Zamperoni moderierte Format "Die 100" im September erstmals auch im Ersten zu sehen gewesen - damals aber noch auf dem Sendeplatz von "hart aber fair" ab 21:20 Uhr. An diesem Montag wurde die Sendung nun auf den Slot um 20:15 Uhr befördert - das sorgte naturgemäß für etwas steigende Reichweiten. 2,13 Millionen Menschen sahen zu, Das Erste kam so auf 8,4 Prozent Marktanteil. Den Senderschnitt hat "Die 100" damit klar verfehlt.

Etwas besser sah es beim jungen Publikum aus: 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, was in dieser Altersklasse 7,9 Prozent entsprach. Zum Vergleich: Im Oktober lag der Sender im Schnitt bei 7,1 Prozent, die September-Ausgabe von "Die 100" erreichte hier noch 6,0 Prozent. Für die Verantwortlichen ist das ein schöner Erfolg. Die "Tagesthemen" konnten die Gesamtreichweite im Anschluss sogar noch leicht auf 2,16 Millionen steigern, blieben beim Gesamtpublikum aber mit 9,2 Prozent ebenfalls im einstelligen Bereich hängen.

Besser lief es da schon für "hart aber fair", das aufgrund der einmaligen Programmierung erst um kurz nach 22 Uhr begann. Mit 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hielt man die Reichweiten des Vorprogramms ziemlich gut, das ließ den Marktanteil auf 12,5 Prozent steigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls gute 9,9 Prozent gemessen.

Der Primetime-Sieg ging unterdessen an das ZDF: Mit dem Film "Der gute Bulle - Heaven Can Wait" erreichte man 4,93 Millionen Menschen, 19,5 Prozent Marktanteil waren die Folge. Nur die "Tagesschau" erreichte eine noch höhere Reichweite (4,98 Mio.). Beim jungen Publikum holte der ZDF-Film aber schon nur noch 6,7 Prozent. Auch am Nachmittag war das ZDF mal wieder sehr erfolgreich: "Die Küchenschlacht" und "Bares für Rares" holten bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr gute 10,0 und 11,7 Prozent.

