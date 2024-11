am 29.11.2024 - 08:52 Uhr

Eigentlich hatte ProSieben die Sendeplätze von "Destination X" und "Promi-Büßen" getauscht, um eine erkennbare Steigerung der Quoten herbeizuführen. Doch auch dieser kurzfristige Move scheint zu verpuffen - zumindest was den Blick auf die vorläufig gewichteten Werte angeht. Die fielen nämlich in dieser Woche ziemlich katastrophal aus, allen voram beim "Großen Promi-Büßen", das um 20:15 Uhr auf gerade einmal 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sowie einen Marktanteil von 3,6 Prozent kam.

Damit lief's für die Realityshow sogar schlechter als in den ersten beiden Wochen für "Destination X" auf diesem Sendeplatz. Und auch insgesamt fiel das Interesse mau aus: Mehr als 500.000 Menschen waren für das "Promi-Büßen" diesmal nicht drin. "Destination X" konnte sich anschließend zumindest ein wenig vom Tiefstwert der Vorwoche erhielen, blieb mit 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe aber erneut weit entfernt von einem Erfolg für ProSieben.

Entsprechend schwach fiel dann auch der Tagesmarktanteil des Senders aus, der sich mit nur 6,8 Prozent nur auf dem fünften Platz wiederfand. Um auf Quoten-Erfolge in der Primetime zu stoßen, muss man bei Unterföhring stattdessen auf andere Sender schauen, allen voran auf Sat.1, wo sich "Das 1% Quiz" ohne Jauch-Konkurrenz das Tief der Vorwoche wieder deutlich hinter sich ließ und diesmal von 1,49 Milllionen Menschen gesehen wurde. In der Zielgruppe überzeugte die Show mit Jörg Pilawa gar mit einem Marktanteil von 11,0 Prozent als größter Verfolger der Europa League.

Zuschauer-Trend: Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Und auch für Kabel Eins ging es spürbar bergauf. "Rosins Restaurants" hatte vor einer Woche ebenfalls noch ein Allzeit-Tief eingefahren, steigerte sich nun aber spürbar auf 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie sehr gute 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit lief es für den Sender deutlich besser als für RTLzwei, wo "Love Island VIP" auch diesmal wieder mit nur 3,6 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 290.000 Personen enttäuschte, ehe zwei Folgen von "Temptation Island VIP" am späten Abend sogar auf 2,5 Prozent und schließlich sogar nur noch 1,0 Prozent fielen.

Ähnlich stark wie Sat.1 war derweil Vox unterwegs, das mit dem Spielfilm "Jurassic World: Das gefallene Königreich" in der Zielgruppe auf 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,9 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt wollten 1,39 Millionen Menschen den Spielfilm sehen. Später am Abend sorgte außerdem noch "Skyscraper" mit 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für einen schönen Erfolg, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 9,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;