Aus Quotensicht fiel die Bilanz von Stefan Raabs Comeback bei RTL zuletzt zunehmend durchwachsen aus: "Du gewinnst hier nicht die Million" verlor bei RTL+ über die Zeit deutlich an Reichweite, das von Raab Entertainment produzierte "Eltons 12" lief erheblich schwächer als "Schlag den Besten", dessen Ersatz es offenbar ist. Um so gespannter dürfte man nicht nur in der RTL-Zentrale darauf gewartet haben, wie sich "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" schlagen würde, der inoffizielle Nachfolger von "Schlag den Raab".

Und heute darf man jubeln: Die Premiere ist geglückt. Die Show mit dem unhandlichen Namen, die ganz "Schlag den Raab"-typisch erst gegen 1:32 Uhr nachts mit einem Herzschlag-Finale beim Frisbee endete, bescherte RTL einen hervorragenden Marktanteil von 18,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 15,5 Prozent Marktanteil sehr gut aus. Die absolute Reichweite blieb gleichwohl übersichtlich: Im Schnitt verfolgten 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die über fünfstündige Show.

Da man sich inhaltlich so stark an "Schlag den Raab" anlehnte, sei an dieser Stelle ein Vergleich mit dem Vorläufer erlaubt: Als sich Raab 2015 verabschiedete, waren im Schnitt knapp 3,9 Millionen Personen vor dem Fernseher mit dabei, der Marktanteil kratzte beim jungen Publikum an der 30-Prozent-Marke. Und auch im Schnitt der letzten Jahre sahen damals noch rund drei Millionen zu, der Zielgruppen-Marktanteil bewegte sich meist oberhalb der 20 Prozent. Es waren aber natürlich noch andere Zeiten mit generell erheblich höherer linearer TV-Nutzung.

Obwohl Raab den Abend beim jungen Publikum dominierte, gelang "The Masked Singer" bei ProSieben nach der überaus enttäuschenden Staffel zumindest noch ein Endspurt. 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Staffelfinale, das war rund eine halbe Million mehr als noch vergangene Woche, als die Sendung erstmals unter die Millionen-Marke gefallen war und mit Abstand der beste Wert dieser Staffel. Das Finale kam damit sogar auf eine höhere Reichweite als das Finale der vorhergehenden Staffel im Frühjahr.

Zuschauer-Trend: The Masked Singer Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog auf einen Staffel-Bestwert an (zumindest wenn man nur die vorläufig gewichteten Quoten ohne zeitversetzte Nutzung betrachtet, wie sie auch für den gestrigen Tag vorleigen) - allerdings reichte es trotzdem nicht, um in die Nähe der Zweistelligkeit zu kommen. 9,1 Prozent standen am Ende in der klassischen Zielgruppe zu Buche. Nach den letzten Wochen und gegen Raab hätte es schlimmer kommen können - doch zufriedenstellend ist das für eine solch aufwendige Produktion ohne Zweifel nicht.

Ein wenig geholfen haben könnte beiden Shows unterdessen, dass Das Erste am Samstag aus Pietätsgründen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg kurzfristig auf die Ausstrahlung von "Verstehen Sie Spaß" verzichtet hat und damit weniger Show-Konkurrenz bestand. Die Alternative, eine Wiederholung von "Donna Leon - Reiches Erbe", sahen sich weniger als zwei Millionen an, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;