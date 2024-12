RTL hat kurz vor Weihnachten mit der NFL eine massive Bauchlandung hingelegt. Von den 2,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die um 18:45 Uhr noch "RTL aktuell" sahen, waren schon wenige Minuten später beim Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den New York Jets gerade mal noch 520.000 übrigen, in der Zielgruppe lag der Marktanteil des ersten Quarters bei 5,3 Prozent. Der Tiefpunkt sollte aber erst noch folgen: So erreichte das zweite Quarter nur noch 4,5 Prozent, ehe ab 20:26 Uhr sogar gerade mal 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden.

Die Gesamt-Reichweite der Live-Übertragung belief sich zu diesem Zeitpunkt auf nur 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von nur 1,5 Prozent entsprach - eine Flughöhe, auf der etwa auch RTL Super, Nitro oder Tele 5 unterwegs waren. Auch das vierte Quarter konnte das Ruder nicht mehr herumreißen und kam nicht über 490.000 Football-Fans sowie 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Erst das zweite NFL-Spiel des Abends konnte sich später steigern und den Schaden etwas begrenzen - gegen Mitternacht lag der RTL-Marktanteil schließlich doch noch im zweistelligen Bereich.

In der Primetime aber war RTL so schwach unterwegs, dass man sich sogar Sport1 geschlagen geben musste. Dort stellte die Darts-WM einmal mehr ihre Stärke unter Beweis und sorgte mit 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren für sehr starke 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch insgesamt lag die Darts-WM mit 730.000 Fans weit vor der NFL. Dazu kommt, dass Sport1 auch schon tagsüber gefragt war: So erreichte der "Doppelpass" ab 11:00 Uhr im Schnitt 450.000 Personen, ehe die Nachmittags-Session der Darts-WM von 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 5,6 Prozent trieb.

Starke Quoten gab's daneben auch für die 2. Bundesliga bei Sky: Einzelspiele und Konferenz lockten ab 13:30 Uhr durchschnittlich 530.000 Fans zum Bezahlsender, dessen Marktanteil in der Zielgruppe auf sehr gute 6,4 Prozent anzog. Größter sportlicher Quoten-Hit des Sonntags war allerdings Biathlon im Ersten: Mit 4,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stürmte der Massenstart der Männer ab 14:40 Uhr auf den dritten Platz im Tages-Ranking und erzielte stolze 29,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, nachdem die Frauen zuvor mit 3,79 Millionen Fans sogar 30,1 Prozent erzielten. Beim jungen Publikum lief es für die Wettbewerbe mit Marktanteilen von 20,0 und 25,0 Prozent ebenfalls stark.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;