Am zweiten Weihnachtsfeiertag erreichte der "Tatort" auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten etwas mehr als 5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das "Traumschiff" lag darunter. Durch die endgültige Gewichtung konnte die ZDF-Produktion den Abstand zum ARD-Krimi nun noch etwas verringern, um ganze 530.000 Personen stieg die Reichweite an. Keine andere Sendung verzeichnete in der Woche vom 23. bis zum 29. Dezember einen höheren Nachschlag.

Bei den 14- bis 49-Jährigen, hier lag das "Traumschiff" ohnehin vorn, konnte Florian Silbereisen den Abstand zum "Tatort" sogar noch vergrößern. Um 2 Prozentpunkte kletterte der Marktanteil beim jungen Publikum, für den "Tatort" ging es immerhin noch um 1,2 Prozentpunkte nach oben - und die Reichweite des Krimis stieg nachträglich noch um 340.000.

Recht zufrieden sein kann man auch mit den Ergebnissen von "Ronja Räubertochter": Alle Folgen wurden noch von deutlich mehr Menschen gesehen als zunächst, in der Spitze ging es um 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Beim Gesamtpublikum stehen nun alle Folgen bei einem zweistelligen Marktanteil - das war zuvor nicht so.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Das Traumschiff 26.12.

20:15 5,30

(+0,53) 20,2%

(+1,0%p.) 1,00

(+0,19) 17,7%

(+2,0%p.) Die Chefin 27.12.

21:13 6,60

(+0,39) 26,7%

(+0,6%p.) 0,44

(+0,08) 8,6%

(+1,1%p.) Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus 23.12.

20:14 7,36

(+0,37) 27,0%

(+0,2%p.) 0,46

(+0,02) 8,5%

(-0,1%p.) Tatort: Made in China 26.12.

20:15 5,54

(+0,34) 21,1%

(+0,2%p.) 0,75

(+0,13) 13,3%

(+1,2%p.) Ronja Räubertochter 26.12.

19:18 2,16

(+0,34) 10,6%

(+1,2%p.) 0,37

(+0,06) 9,4%

(+1,2%p.) Jenseits der Spree 27.12.

20:15 6,33

(+0,30) 25,5%

(+0,2%p.) 0,40

(+0,07) 8,4%

(+0,9%p.) Album 2024 - Bilder eines Jahres 26.12.

19:15 3,34

(+0,26) 15,9%

(+0,6%p.) 0,33

(+0,05) 8,2%

(+0,8%p.) Kreuzfahrt ins Glück 26.12.

21:43 3,50

(+0,24) 16,2%

(+0,5%p.) 0,55

(+0,06) 11,8%

(+0,7%p.) Ostfriesennacht 28.12.

20:14 6,66

(+0,22) 25,7%

(-0,1%p.) 0,38

(+0,00) 7,8%

(-0,3%p.) Ronja Räubertochter 26.12.

18:39 1,88

(+0,22) 10,4%

(+1,0%p.) 0,30

(+0,05) 8,7%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.12.-29.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Darüber hinaus erfuhren auch einige Krimis teils große Nachschläge, darunter "Die Chefin", "Nord Nord Mord", "Jenseits der Spree" und "Ostfriesennacht" - also alles ZDF-Produktionen. Überhaupt haben ARD und ZDF die Nachschlag-Charts in der Weihnachtswoche dominiert. Das Format im Privatfernsehen, das am meisten zulegen konnte, war "GZSZ" am 27. Dezember, hier ging es nachträglich noch um 170.000 Zuschauende nach oben. An dem Tag verzeichneten sowohl "GZSZ" (+2,4 Prozentpunkte) als auch "Alles was zählt" (+2,5 Prozentpunkte) große Nachschläge beim Zielgruppen-Marktanteil.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Alles was zählt 27.12.

19:08 1,67

(+0,15) 8,0%

(+0,6%p.) 0,41

(+0,10) 12,3%

(+2,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 27.12.

19:39 1,96

(+0,17) 8,5%

(+0,5%p.) 0,58

(+0,13) 14,7%

(+2,4%p.) Das Traumschiff 26.12.

20:15 5,30

(+0,53) 20,2%

(+1,0%p.) 1,00

(+0,19) 17,7%

(+2,0%p.) Spiegel TV 23.12.

23:25 0,86

(+0,07) 6,3%

(+0,3%p.) 0,24

(+0,07) 6,8%

(+1,6%p.) Tatort: Made in China 26.12.

20:15 5,54

(+0,34) 21,1%

(+0,2%p.) 0,75

(+0,13) 13,3%

(+1,2%p.) Ronja Räubertochter 26.12.

19:18 2,16

(+0,34) 10,6%

(+1,2%p.) 0,37

(+0,06) 9,4%

(+1,2%p.) Die Chefin 27.12.

21:13 6,60

(+0,39) 26,7%

(+0,6%p.) 0,44

(+0,08) 8,6%

(+1,1%p.) Ronja Räubertochter 26.12.

18:39 1,88

(+0,22) 10,4%

(+1,0%p.) 0,30

(+0,05) 8,7%

(+1,1%p.) Ralf, der Bauernreporter 23.12.

22:35 1,69

(+0,12) 8,9%

(+0,3%p.) 0,31

(+0,06) 7,0%

(+1,1%p.) Inspector Barnaby 23.12.

23:19 0,94

(+0,10) 8,1%

(+0,5%p.) 0,10

(+0,03) 3,3%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.12.-29.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Und noch ein kurzer Blick auf die Verluste: Sat.1 war am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag doch nicht ganz so erfolgreich wie gedacht, sowohl "Kevin - Allein in New York" als auch "Minions - Auf der suche nach dem Mini-Boss" gaben im Nachgang noch rund einen Prozentpunkt in der klassischen Zielgruppe ab. Das traf an diesen Tagen aber auch andere Sender: "Wer wird Millionär?" verlor am ersten Weihnachtsfeiertag 0,8 Prozentpunkte, bei der "Helene Fischer Show" waren es -0,2 Prozentpunkte. Die ZDF-Show konnte die Gesamtreichweite trotzdem um 190.000 auf 3,80 Millionen steigern.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA NFL Live Week 17: (Quarter 1) MIAMI DOLPHINS AT CLEVELAND BROWNS 29.12.

22:19 0,54

(+0,16) 2,5%

(-0,6%p.) 0,29

(+0,07) 6,1%

(-1,5%p.) Kevin - Allein in New York 25.12.

20:14 2,08

(+0,03) 8,6%

(-0,2%p.) 0,98

(+0,02) 18,5%

(-1,1%p.) Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 26.12.

20:15 1,41

(+0,05) 5,4%

(-0,1%p.) 0,76

(+0,02) 13,6%

(-0,9%p.) Ostsee am Limit 25.12.

19:14 1,27

(-0,01) 6,9%

(-0,2%p.) 0,16

(-0,02) 4,6%

(-0,9%p.) Wer wird Millionär? - Das Weihnachts-Special 25.12.

20:15 3,15

(+0,07) 14,3%

(-0,3%p.) 0,61

(+0,01) 12,6%

(-0,8%p.) Die Simpsons 27.12.

18:39 0,29

(-0,01) 1,5%

(-0,1%p.) 0,15

(-0,01) 4,9%

(-0,7%p.) Con Air 26.12.

22:11 0,90

(+0,01) 5,5%

(-0,2%p.) 0,35

(-0,00) 9,8%

(-0,7%p.) heute Xpress 25.12.

23:21 2,18

(+0,02) 12,6%

(-0,2%p.) 0,38

(-0,02) 9,6%

(-0,7%p.) Die Simpsons 27.12.

18:13 0,32

(-0,01) 1,8%

(-0,1%p.) 0,21

(-0,01) 7,7%

(-0,7%p.) :newstime 25.12.

19:57 1,27

(-0,01) 6,0%

(-0,1%p.) 0,53

(-0,00) 13,1%

(-0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.12.-29.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;