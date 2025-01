"Tag für Tag Rostock" heißt es ab diesem Dienstag wieder im Programm von RTLzwei: Die Sozialdoku "Hartz und herzlich" hat sich in der Primetime zurückgemeldet und berichtet fortan wieder aus dem Norden Deutschlands - und damit war man in Grünwald durchaus erfolgreich. 600.000 Menschen sahen zum Auftakt in die neue Staffel zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 6,5 Prozent. "Hartz und herzlich - Das Wiedersehen" erreichte später sogar noch 7,7 Prozent.

RTLzwei kam so auf einen vergleichsweise guten Tagesmarktanteil in Höhe von 5,0 Prozent. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr lag der Sender unter der 4-Prozent-Marke. "Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock" war derweil auch beim ganz jungen Publikum gefragt: In der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen wurden 10,3 Prozent gemessen. Nachmittags lag "Hartz Rot Gold" bei guten 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe, nachdem der Staffelstart am Montag weniger als 2 Prozent holte.

In der Primetime lag RTLzwei beim jungen Publikum auf Augenhöhe mit ProSieben. Dort unterhielt der Film "King Arthur: Legend of the Sword" 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren - exakt so viele wie "Hartz und herzlich". Der Marktanteil fiel mit 7,3 Prozent deshalb höher aus, weil der Film deutlich länger dauerte. Insgesamt sahen etwas mehr als 1 Million Personen zu.

Sat.1, Vox und Kabel Eins lagen bei den Jüngeren derweil auf einem Niveau. Sowohl "Hot oder Schrott" (Vox), "Over the Top" (Kabel Eins) als auch "Lieber Kurt" (Sat.1) erzielten 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Und auch insgesamt war das Verhältnis ausgeglichen: Während der Sat.1-Film und "Hot oder Schrott" 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichneten, kam Kabel Eins auf eine Reichweite in Höhe von 790.000. Während es für Sat.1 und Kabel Eins später allerdings bergab ging, steigerte sich bei Vox eine alte Ausgabe von "Hot oder Schrott" auf 9,2 Prozent Marktanteil.

