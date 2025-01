6,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Samstagabend im Schnitt den "Wilsberg"-Krimi "Über dem Gesetz" im ZDF ein - damit erreichte die Krimireihe ihre höchste Reichweite seit März 2023 und einen herausragenden Marktanteil von 27,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Doch "Wilsberg" sicherte sich damit nicht nur insgesamt den klaren Tagessieg, sondern war auch bei den 14- bis 49-Jährigen die meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr.

So reichte es dank 0,53 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser Altersgruppe für 11,8 Prozent Marktanteil. Betrachtet man die 14- bis 59-Jährigen, die immer mehr Privatsender selbst als Vergleichsgröße heranziehen, dann lag "Wilsberg" mit satten 20,2 Prozent Marktanteil sogar noch deutlich weiter vorn. Im Anschluss gelang es, mit einer Wiederholung einer alten Folge von "Der Staatsanwalt" noch 4,52 Millionen Krimi-Fans bei Laune zu halten, der Marktanteil blieb damit bei starken 20,6 Prozent.

Damit lag das ZDF auch damit noch über den "Schlagerchampions" im ZDF. Die nun schon dritte Silbereisen-Show binnen eineinhalb Monaten lief mit 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur schwächer als zuletzt der "Silvester-Schlagerbooom" und das "Adventsfest der 100.000 Lichter", sondern lag auch klar unter der "Schlagerchampions"-Ausgabe des letzten Jahres, die noch 4,67 Millionen Schlager-Fans erreicht hatte. Der Marktanteil konnte sich mit 17,6 Prozent beim Gesamtpublikum trotzdem sehen lassen, auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag Florian Silbereisen mit 9,9 Prozent Marktanteil klar über den ARD-Normalwerten.

Dass das ZDF den Samstag mit Tagesmarktanteilen von 18,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte, lag neben der starken Primetime auch wieder an den sehr gefragten Wintersportübertragungen tagsüber. Am stärksten lief hier wieder Biathlon: Die Frauen sorgten mittags mit 3,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon für 35,3 Prozent Marktanteil, bei den Herren reichte es am Nachmittag dank einer Reichweite von 3,81 Millionen für 34,1 Prozent Marktanteil. Über der 20-Prozent-Marke lag der Marktanteil aber auch schon bei den Ski-Weltcup-Übertragungen am Vormittag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;