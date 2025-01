Mit rund sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat "Der Palast" 2022 im Programm des ZDF geglänzt. Staffel zwei konnte da vor einigen Tagen dagegen längst nicht mehr mithalten. Weniger als die Hälfte sahen die sechs ausgestrahlten Episoden. Auch wenn unklar ist, wie viele Menschen die zweite Staffel in der ZDF-Mediathek gesehen haben und wie hoch die tatsächliche Gesamtreichweite damit wirklich ist, lässt sich festhalten: Linear waren die Folgen kein Erfolg.

Daran ändert nun auch die endgültige Gewichtung der Quoten nur noch wenig. Immerhin verzeichneten sämtliche Folgen noch einigermaßen hohe Aufschläge: Am ersten Abend kamen für die zwei Folgen im Schnitt 200.000 zusätzliche Zuschauende hinzu, das ließ die Gesamtreichweite noch auf über drei Millionen ansteigen. Die vier weiteren Folgen lagen dann aber auch durch das zusätzliche Zuschauerplus noch unter 3 Millionen, im Schnitt erhöhte sich aber auch hier die Reichweite um rund 200.000.

Das größte Zuschauerplus verzeichnete in der Woche vom 6. bis 12. Januar "Der Bergdoktor", der seine Reichweite noch auf 5,66 Millionen (+420.000) nach oben schrauben konnte. Das ließ auch den Marktanteil um 0,7 Prozentpunkte ansteigen, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es sogar um 0,9 Prozentpunkte nach oben. Und auch alle anderen neun Programme in den Top 10 der Formate, die am stärksten von der endgültigen Gewichtung profitiert haben, waren entweder im ZDF oder aber im Ersten zu sehen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Der Bergdoktor 09.01.

20:25 5,66

(+0,42) 20,8%

(+0,7%p.) 0,65

(+0,07) 12,8%

(+0,9%p.) Inspector Barnaby 12.01.

22:14 3,37

(+0,40) 20,2%

(+1,4%p.) 0,28

(+0,07) 7,6%

(+1,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 09.01.

18:49 2,53

(+0,31) 12,1%

(+1,1%p.) 0,37

(+0,10) 10,8%

(+2,4%p.) Nord bei Nordwest - Haare? Hartmann! 09.01.

20:25 7,15

(+0,31) 26,3%

(0,0%p.) 0,48

(+0,03) 9,5%

(+0,3%p.) Die Chefin 10.01.

20:15 5,77

(+0,30) 21,7%

(+0,3%p.) 0,37

(+0,04) 7,4%

(+0,4%p.) extra 3 09.01.

23:02 1,93

(+0,29) 13,7%

(+1,4%p.) 0,31

(+0,07) 11,2%

(+1,6%p.) SOKO Leipzig 10.01.

21:14 4,75

(+0,23) 18,6%

(+0,3%p.) 0,34

(+0,03) 6,3%

(+0,4%p.) Der Palast 08.01.

20:15 2,64

(+0,23) 10,3%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,05) 5,2%

(+0,6%p.) Wilsberg - Über dem Gesetz 11.01.

20:15 7,02

(+0,22) 27,6%

(-0,2%p.) 0,57

(+0,04) 11,9%

(+0,1%p.) Der Palast 06.01.

20:15 3,18

(+0,22) 12,0%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,04) 5,1%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.01.-12.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Beim jungen Publikum erwies sich Felix Lobrecht auch in der zeitversetzten Nutzung als großes Zugpferd. Sein Live-Programm "All you can eat" bescherte dem Ersten bereits am Tag nach der Ausstrahlung sehr gute 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Durch die endgültige Gewichtung wurde dieser Wert nun noch auf 11,3 Prozent nach oben korrigiert. Insgesamt stehen aber nach wie vor überschaubare 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Gesamtpublikum entspricht das lediglich 4,8 Prozent Marktanteil.

Spannend ist auch die Folge der "Landarztpraxis" vom 7. Januar, hier wurde die Gesamtreichweite nachträglich noch um 220.000 nach oben korrigiert. Einen höheren Nachschlag verzeichnete die Sat.1-Serie noch nie. Und auch zwei Tage später waren immerhin 170.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen stiegen die Marktanteile um 3,4 und 0,5 Prozentpunkte - dennoch liegt die Serie unter dem Senderschnitt von Sat.1.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Markus Lanz 09.01.

23:12 1,78

(+0,18) 15,7%

(+0,7%p.) 0,31

(+0,10) 13,6%

(+3,5%p.) Die Landarztpraxis 07.01.

19:00 0,93

(+0,22) 4,5%

(+1,0%p.) 0,18

(+0,12) 5,2%

(+3,4%p.) Felix Lobrecht live - all you can eat 10.01.

22:21 0,98

(+0,22) 4,8%

(+0,9%p.) 0,52

(+0,15) 11,3%

(+2,7%p.) Markus Lanz 08.01.

23:29 1,46

(+0,20) 16,0%

(+1,3%p.) 0,19

(+0,06) 11,5%

(+2,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 09.01.

18:49 2,53

(+0,31) 12,1%

(+1,1%p.) 0,37

(+0,10) 10,8%

(+2,4%p.) Alles was zählt 10.01.

19:07 1,66

(+0,12) 8,0%

(+0,4%p.) 0,42

(+0,09) 12,9%

(+2,2%p.) Die Landarztpraxis 08.01.

18:57 0,97

(+0,13) 4,6%

(+0,5%p.) 0,22

(+0,08) 5,8%

(+1,9%p.) extra 3 09.01.

23:02 1,93

(+0,29) 13,7%

(+1,4%p.) 0,31

(+0,07) 11,2%

(+1,6%p.) Die Landarztpraxis 06.01.

18:58 0,94

(+0,11) 4,3%

(+0,5%p.) 0,20

(+0,07) 5,3%

(+1,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 07.01.

19:37 2,17

(+0,15) 9,1%

(+0,5%p.) 0,75

(+0,10) 16,7%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.01.-12.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;