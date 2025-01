Donald Trump ist der neue und alte Präsident der USA, seine Amtseinführung ist am Montag auch auf vielen deutschen Sendern zu sehen gewesen und war in der weiteren Folge auch Thema in verschiedenen Sendungen. Von den zehn meistgesehenen Sendungen des Tages waren sieben Nachrichtensendungen oder solche Formate, die sich mit Trump beschäftigten. Darunter war auch die fast zweistündige Live-Übertragung der Amtseinführung im ZDF, die es am Vorabend auf 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Die Marktanteile lagen bei hervorragenden 21,3 (gesamt) sowie 16,0 Prozent (14-49).

Für das ZDF lief es bereits am Nachmittag hervorragend, "Bares für Rares" landete sogar bei 20,8 Prozent beim jungen Publikum - Allzeit-Rekord! Mit der Live-Übertragung von Donald Trumps Amtseinführung lagen die Mainzer auch deutlich vor RTL, wo man nur 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete. In der klassischen Zielgruppe erreichte RTL lediglich 8,3 Prozent Marktanteil. Sehr stark liefen am Sonntag außerdem "Tagesschau", "heute", "heute journal" sowie ein "Brennpunkt" im Ersten und ein "ZDF Spezial" jeweils im Anschluss an die Haupt-Nachrichtensendung.

Gut lief es Vorabend auch für die Nachrichtensender: ntv bestritt sein Programm lange zusammen mit RTL und erreichte damit 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren 4,4 Prozent Marktanteil drin. Eine XXL-Sendestrecke am Abend, die man alleine bestritt, sahen noch 190.000 Personen, der Marktanteil lag da noch bei 1,4 Prozent. Bei Welt kam eine fast zweieinhalbstündige Live-Sendung am Vorabend auf 280.000 Zuschauende sowie 3,4 Prozent. Und Phoenix, das zwischen 17:10 und 18:55 Uhr zusammen mit dem ZDF sendete, erreichte 310.000 Menschen und 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und auch in der Primetime ist Donald Trump bei vielen Sendern dann noch Thema gewesen, allen voran im Ersten, das zugunsten des ZDF auf eine Live-Übertragung am Vorabend verzichtet hatte. Nach dem "Brennpunkt" zeigte man jedoch die Doku "Donald Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten". Die erreichte zwar nur 2,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, dafür lief es bei den Jüngeren umso besser. In der Altersklasse 14-49 erreichte die Doku 14,2 Prozent.

Bei "Hart aber fair" wurde im Folgenden ebenfalls über Trump diskutiert. Die Sendung steigerte die Gesamtreichweite sogar auf 3,14 Millionen, damit war es eine der erfolgreichsten Ausgaben seit der Moderationsübernahme durch Louis Klamroth. Insgesamt wuchs der Marktanteil auf sehr gute 14,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 13,6 Prozent drin - das ist der beste Wert seit Februar 2022. Ebenfalls gut lief es für RTL: Ein "RTL Aktuell"-Spezial kam zur besten Sendezeit auf 2,17 Millionen Zuschauende sowie 13,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Trotz des großen Interesse an Donald Trump: Die meistgesehene Sendung am Montag war der ZDF-Krimi "Nord Nord Mord", der es zur besten Sendezeit auf eine Reichweite in Höhe von 8,66 Millionen brachte. Damit waren für die Mainzer 33,2 Prozent Marktanteil drin, bei den Jüngeren wurde mit 10,9 Prozent ein zweistelliger Marktanteil eingefahren. Erfolgreichstes Format bei den 14- bis 49-Jährigen, das sich nicht mit Donald Trump beschäftigte, war am Montag "GZSZ".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;