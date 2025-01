Trotz der mittlerweile zweiten Ausgabe von "TV Total" hat sich das Original am Mittwochabend bislang gut gehalten. In dieser Woche holte Sebastian Pufpaff für ProSieben allerdings nur 9,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit lag das Comedy-Format noch immer über dem Senderschnitt, allerdings war es die zweite Woche in Folge mit einem einstelligen Wert. 440.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, die Gesamtreichweite betrug 920.000.

Danach stürzte ProSieben fast schon traditionell ab: Die "Quatsch Comedy Show" wollten insgesamt nur noch 440.000 Menschen sehen, in der Zielgruppe führte das zu überschaubaren 5,7 Prozent. "Darüber staunt die Welt - Die lustigsten Knaller-Kids" lag später nur noch bei 3,6 Prozent.

In der Primetime musste sich ProSieben so RTL ziemlich deutlich geschlagen geben. "Mario Barth deckt auf - Die dümmsten Fehler aller Zeiten" unterhielten dort 1,41 Millionen Menschen, 500.000 davon zwischen 14 und 49. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 10,7 Prozent, damit war Mario Barth der erste Verfolger von "Aktenzeichen XY". Der "RTL Direkt"-Kandidatencheck mit Sahra Wagenknecht lag knapp unter 10 Prozent Marktanteil, "Stern TV" knapp darüber.

Nachdem "Murmel Mania" in der vergangenen Woche pausieren musste, ging es jetzt mit der zweiten Ausgabe der neuen Staffel weiter. Und nach dem enttäuschenden Auftakt ging es etwas nach oben: 900.000 Menschen schalteten ein, beim jungen Publikum kam Sat.1 damit auf 6,3 Prozent Marktanteil. Die Show lag damit immerhin auf dem Senderschnitt. Ein großer Erfolg ist das Format allerdings nicht.

Am Ende des Tages landeten Sat.1 (5,9 Prozent) und ProSieben (6,0 Prozent) bei einem recht ähnlichen Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe. Beide Sender können damit nicht wirklich zufrieden sein. RTL war dagegen bei den 14- bis 49-Jährigen der erfolgreichste Sender und landete bei 10,4 Prozent. Dazwischen positionierten sich noch das ZDF (9,2 Prozent), Vox (8,3 Prozent) und Das Erste (7,2 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;