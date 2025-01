Die Promi-Spielshow "Dinge gibt’s..!" ist im vergangenen Jahr kein Erfolg für RTLzwei gewesen. Nur 330.000 Menschen sahen bei der Premiere zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei desolaten 1,7 Prozent. Eine zweite Ausgabe kam aber immerhin auf 400.000 und 4,0 Prozent. Jetzt hat RTLzwei eine Fortsetzung des Formats angekündigt, das von den Fernsehmachern produziert wird.

Die Hamburger Produktionsfirma wird insgesamt sechs neue Ausgaben produzieren, RTLzwei hat sich also für einen wesentlich größeren Aufschlag entschieden als noch im vergangenen Jahr. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, dafür hat der Sender jetzt verraten, dass man unter anderen Vorzeichen in die neue Staffel geht.

So wird Panagiota Petridou die Show moderieren, die im vergangenen Jahr noch von Oliver Pocher präsentiert worden war. Zur Begründung des Wechsels heißt es von RTLzwei, dass man damit "an einen bestehenden Erfolg" anknüpfe. Der Sender verweist darauf, dass Petridou schon seit einigen Jahren "Die Retourenjäger" präsentiert. Außerdem habe die neue Moderatorin eine "Zocker-Mentalität", was perfekt zum Format passe.

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei, sagt: "Panagiota Petridous sympathisch direkte Art steigert die Spielfreude bei den Gästen und macht Lust, mitzuraten. Sie ist deshalb die optimale Besetzung für die Moderation der Gameshow. Wir freuen uns sehr, die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Panagiota weiter ausbauen zu können und sie als Gesicht für ‚Dinge gibt’s..!‘ an Bord zu haben."

In "Dinge gibt’s..!" treten drei Promi-Duos gegeneinander an, dabei müssen sie den Wert der ihnen präsentierten Dinge schätzen. Wer den höchsten Wert setzt, macht den Stich. Das Team mit den meisten Stichen holt am Ende den Sieg – doch was kostet eigentlich eine Keramikvase, eine seltene Briefmarke oder ein Privatkonzert von Helene Fischer?

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;