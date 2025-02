Das Erste hat am Mittwochabend das DFB-Pokalspiel zwischen Köln und Leverkusen übertragen - und dabei von einem äußerst knappen Spielverlauf profitiert. Leverkusen erzielte erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Ausgleichstreffern, sodass die Partie in die Verlängerung musste. 4,75 Millionen Menschen sahen sich das gesamte Spiel im Schnitt an, das entsprach 23,0 Prozent Marktanteil.

Und auch beim jungen Publikum lief es sehr gut: 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 23,7 Prozent Marktanteil. Trotz dieser starken Werte musste sich Das Erste dem Dschungelcamp bei RTL geschlagen geben: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erreichte 1,50 Millionen Jüngere sowie 28,0 Prozent. Zusammengerechnet kamen RTL und Das Erste also auf mehr als 50 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamtreichweite des Dschungels lag bei 3,91 Millionen.

RTL konnte die guten Quoten bis in den späten Abend halten, auch wenn es im Anschluss an den Dschungel natürlich etwas bergab ging. "Die Stunde danach" holte aber noch 17,4 Prozent und auch "Stern TV" überzeugte mit 13,3 Prozent. Das Erste schob nach dem Fußballspiel eine Folge der Reihe "Die Derbys - legendäre Fußball-Duelle" hinterher und erreichte damit vor allem beim jungen Publikum gute Quoten: 12,3 Prozent standen hier auf dem Konto des Senders. Insgesamt waren angesichts von 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber nur noch 10,5 Prozent drin.

Während sich RTL und Das Erste beim jungen Publikum um den Tagessieg stritten, hatte insgesamt das ZDF die höchste Reichweite. "Die Toten von Salzburg - Süßes Gift" erreichte dort zur besten Sendezeit 5,92 Millionen Menschen - damit waren für die Mainzer 22,9 Prozent Marktanteil drin. Dass es für den DFB-Pokal trotz niedriger Reichweite sogar noch etwas besser in Sachen Marktanteil lief, ist auf die deutlich längere Übertragungszeit des Matches zurückzuführen.

Spannend ist auch, wie sich die Quoten des ZDF im weiteren Verlauf des Abends entwickelten. Nachdem das "heute journal" sowie das "auslandsjournal" 15,5 und 10,1 Prozent holten, rutschte die Reihe "Die Spur" auf nur noch 6,4 Prozent ab, lediglich etwas mehr als eine Million Menschen sahen eine Folge rund um die Online-Spieleplattform Roblox. "Markus Lanz" drehte dann ab 23:15 Uhr aber mal wieder mächtig auf und steigerte die Reichweite auf 1,70 Millionen, dadurch stieg auch der Marktanteil auf sehr gute 17,1 Prozent. Und selbst bei den 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF plötzlich bei 10,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;