Über viele Jahre hinweg hatte "Lego Masters" seine Heimat bei RTL - zunächst am Sonntagvorabend, später dann freitags in der Primetime. Und weil die Show eigentlich immer ein schöner Erfolg für den Sender war, kam die Entscheidung aus Köln, das Format zu Vox zu geben, recht überraschend. Der Start beim kleinen Bruder ist jetzt jedenfalls gut gelaufen: Die Reichweite fiel erwartungsgemäß zwar etwas ab, dennoch waren 910.000 Menschen mit dabei. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für sehr gute 10,8 Prozent.

Und auch in der Daytime war Vox über weite Strecken hinweg erfolgreich: "Shopping Queen", "Guidos Deko Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" lagen allesamt im zweistelligen Marktanteilsbereich. "First Dates" und "Das perfekte Dinner" holten 9,2 und 8,9 Prozent. Und so ist es dann auch zu erklären, dass Vox am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,1 Prozent glänzen konnte - nur RTL war noch etwas besser unterwegs.

Beim jungen Publikum lag Vox in der Primetime übrigens auf einem Niveau mit ProSieben: Dort kam ein neuer "Jenke-Report" zur Bundestagswahl ebenfalls auf 460.000 Zuschauende zwischen 14 und 49, das entsprach hier 10,6 Prozent. Insgesamt hatte Jenke das Nachsehen, die Gesamtreichweite betrug 710.000. Jenke von Wilmsdorff war damit aber in jedem Fall deutlich erfolgreicher als Paul Ronzheimer in Sat.1 einen Tag zuvor (DWDL.de berichtete).

Gute Nachrichten gibt es auch von Sat.1: "Navy CIS" lief insgesamt mit 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gewohnt gut. Aber auch beim jungen Publikum wurden dieses Mal immerhin 6,5 Prozent Marktanteil gemessen. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2023. Zuletzt lag die US-Serie teils bei weniger als 4 Prozent. "The Irrational - Kriminell logisch" fiel im Anschluss aber auf nur noch 3,0 Prozent zurück.

RTLzwei erreichte mit "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" zur Primetime zwar nur etwas mehr als eine halbe Million Personen, bei den 14- bis 49-Jährigen brachte man es aber auf gute 6,2 Prozent Marktanteil. "Hartz und Herzlich - Kassel" lag später immerhin noch bei 4,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;