Mit seiner Vorwahlberichterstattung hat Sat.1 bislang nur wenig Glück: Eine "Ronzheimer"-Reportage holte vor wenigen Tagen nur schlechte Quoten und jetzt fiel auch "Kannste (nochmal) Kanzler??" beim Publikum weitestgehend durch. In dem Format stellten sich Olaf Scholz und Friedrich Merz den Fragen von Schülerinnen und Schülern. Das wollten aber nur 680.000 Menschen sehen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,5 Prozent. Die Wiederholung von Paul Ronzheimers Wahl-Doku fiel später noch auf 2,3 Prozent zurück.

In der Primetime lag Sat.1 damit auf einem Niveau mit Vox und Kabel Eins. Während Vox mit den erzielten 5,4 Prozent für eine "Stern TV Reportage" ebenfalls nicht zufrieden sein konnte, sind die 5,4 Prozent für Kabel Eins und "Star Trek: Into Darkness" ein besseres Ergebnis. Während der Film auf eine Reichweite in Höhe von 770.000 kam, lag die Vox-Reportage mit 740.000 knapp dahinter.

Durch eine starke Daytime brachte es Vox aber immerhin noch auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,4 Prozent - und landete so weit vor Sat.1, das nur 5,0 Prozent erzielte. Mit Ausnahme des "Frühstücksfernsehens" machten nahezu alle Formate Probleme: "Die Landarztpraxis" blieb am Vorabend bei miesen 2,8 Prozent hängen und auch "Lenßen hilft" kam zuvor nicht über 3,5 Prozent hinaus.

Richtig schlecht verlief der Tag auch für RTLzwei, das sich in der klassischen Zielgruppe mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,1 Prozent begnügen musste. Ähnlich wie die "Geissens" verzeichnen die "Wollnys" aktuell einen Durchhänger, in dieser Woche reichte es für die zwei ausgestrahlten Ausgaben nur zu 2,4 und 3,3 Prozent Marktanteil. Die Reichweite stieg immerhin von zunächst 460.000 auf 600.000. Am Vorabend unterhielt "Berlin - Tag & Nacht" nur 200.000 Menschen, damit waren 2,9 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;