"Wer tanzt mit wem?" - Diese Frage stand am Freitagabend wieder im Mittelpunkt der Auftaktshow zur neuen Staffel von "Let's Dance". Und die Quoten fielen erneut richtig gut aus: 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten in der klassischen Zielgruppe für einen Marktanteil von 19,3 Prozent und den klaren Tagessieg. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag die Tanzshow mit 16,4 Prozent Marktanteil ebenfalls vorn. Und insgesamt musste sich "Let's Dance" mit 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einzig dem ZDF geschlagen geben.

Etwas ernüchternder fällt allerdings der Vergleich zu den letzten Jahren aus. So waren sowohl 2024 als auch 2023 noch knapp vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim Staffelauftakt dabei, davor waren es sogar noch deutlich mehr. Auch der Zielgruppen-Marktanteil fiel im vergangenen Jahr noch 3,5 Prozentpunkte höher aus. Zurück zum gestrigen Abend: Im Schlepptau von "Let's Dance" gab's noch ein 25-minütiges "Exclusiv Spezial", das den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch bei 16,1 Prozent hielt. 1,93 Millionen blieben dran.

Doch nicht nur RTL musste mit rückläufigen Quoten leben, auch "The Voice Kids", das zur gleichen Zeit in Sat.1 in seine nunmehr 13. Staffel startete, kam etwas schwächer aus den Startlöchern als in der Vergangenheit. 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier im Schnitt dabei, das waren 120.000 weniger als im Jahr zuvor. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag mit 7,9 Prozent ganz leicht unter dem Vorjahreswert. Mit "Let's Dance" konnte die Show natürlich bei Weitem nicht mithalten, sie lag aber zumindest über dem Sat.1-Schnitt, sowohl in der klassischen Zielgruppe wie auch bei den 14- bis 59-Jährigen, wo 6,9 Prozent Marktanteil erzielt wurden.

Mit soliden Quoten startete unterdessen ProSieben in den Abend: "Jack Reacher" kam ab 20:15 Uhr auf 8,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 1,4 Millionen sahen insgesamt zu. "Mission: Impossible - Fallout" ließ den Marktanteil ab 22:54 Uhr noch auf 10,1 Prozent steigen. RTLzwei holte an seinem Filmabend 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe mit "Troja" und 3,7 Prozent mit "King Arthur". "Goodbye Deutschland" lag bei Vox bei 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während Kabel Eins mit "Navy CIS" zunächst nur zwischen 1,2 und 2,7 Prozent rangierte und erst um 23:15 Uhr immerhin 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;