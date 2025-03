Mit verschiedenen Krimireihen versucht RTL mittlerweile seit einiger Zeit dienstags zur besten Sendezeit zu punkten. Nun ist mit "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" eine weitere neue Reihe gestartet. Die ist unter anderem mit Veronica Ferres und Tim Oliver Schultz auch ziemlich prominent besetzt - zum Auftakt gab es jetzt gute Quoten. 3,08 Millionen Menschen sahen sich den ersten Film der Reihe an, das entsprach 12,9 Prozent Marktanteil.

Damit lag RTL noch vor dem regulären Primetime-Programm des ZDF. Dort erreichte die Doku "Trump und seine Milliardäre" 2,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "Frontal" lag später noch bei 2,53 Millionen. Beide Programme erzielten damit jeweils 10,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Ein "heute journal spezial" kam zu Beginn der Primetime noch auf 3,18 Millionen sowie 12,4 Prozent.

Doch zurück zu RTL, wo der "Alpentod"-Krimi insgesamt zwar richtig stark performte, beim jungen Publikum sah es aber schon etwas anders aus. Es kamen nämlich nur 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, das entsprach hier schwachen 7,4 Prozent Marktanteil. Damit lag man dann auch hinter dem ZDF, das mit Trump-Doku und "Frontal" deutlich bessere 9,6 und 11,1 Prozent holte. "Extra" steigerte sich bei RTL später immerhin noch auf 9,7 Prozent.

Der erfolgreichste Sender in der Primetime ist am Dienstag aber Das Erste gewesen: Zwei Folgen von "In aller Freundschaft" erreichten 4,03 bzw. 4,13 Millionen Menschen, damit waren 16,4 und 18,0 Prozent Marktanteil drin. Ein "Brennpunkt" zur Schulden-Einigung zwischen Union und SPD erreichte zuvor sogar noch 5,46 Millionen Personen, die "Tagesschau" kam noch auf etwas mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier wurden jeweils 21,6 Prozent Marktanteil gemessen und auch beim jungen Publikum waren für die Info-Sendungen mehr als 20 Prozent drin. "In aller Freundschaft" lag immerhin noch bei 8,9 und 8,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;