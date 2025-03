"Let's Dance" hat am Freitagabend den bislang schwächsten Marktanteil der laufenden Staffel hinnehmen müssen. Erfolgreich war die RTL-Show freilich trotzdem: Mit durchschnittlich 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Let's Dance" in der Zielgruppe einen Marktanteil von 17,1 Prozent - im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Werten der Vorwoche waren das aber eineinhalb Prozentpunkte weniger. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 3,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings stabil.

Für den Spitzenplatz reichte es in beiden Fällen übrigens nicht: Während beim jungen Publikum die "Tagesschau" und die "heute-show" noch knapp vor "Let's Dance" landeten, setzte sich beim Gesamtpublikum der Staffelauftakt von "Der Alte" durch. 4,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die ZDF-Krimiserie und trieben den Marktanteil auf 20,1 Prozent. Die ARD-Reihe "Einspruch, Schatz!" positionierte sich hingegen hinter "Let's Dance" und kam im Ersten diesmal auf 3,17 Millionen Personen, die 12,9 Prozent Marktanteil entsprachen. Vor einer Woche hatten noch 600.000 Menschen mehr eingeschaltet.

Im Show-Duell mit "The Voice Kids" behielt RTL am Freitagabend unterdessen die Nase klar vorn. Sat.1 konnte zudem gar nicht vom Quoten-Rückgang der Tanzshow profitieren. Im Gegenteil: Mit 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fiel "The Voice Kids" auf doppelte Tiefstwerte. Parallel dazu fuhr auch ProSieben mit dem Spielfilm "Kingsman: The Golden Circle" 8,1 Prozent ein. In Sat.1 geriet derweil am späten Abend eine Wiederholung von "Geh aufs Ganze!" mit 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unter die Räder, während bei RTL das "Exclusiv - Spezial" hingegen noch 1,71 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt und 14,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte.

Doch nicht nur auf "Let's Dance" konnte sich der Kölner Sender am Freitag verlassen - auch mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" war RTL sehr erfolgreich. Auf 16,3 Prozent Marktanteil brachte es die Dailysoap im Vorabendprogramm, nachdem "Alles was zählt" immerhin 12,8 Prozent schaffte. Aber auch "Die Landarztpraxis" erwischte in Sat.1 einen recht guten Tag, wenngleich die Serie deutlich hinter den Quoten der RTL-Soaps zurückblieb. Durchschnittlich 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 6,0 Prozent in der Zielgruppe waren für die Arztserie zum Wochenausklang drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;