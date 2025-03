Nachdem am Freitagabend bereits "Rapunzel" für starke Quoten sorgte (DWDL berichtete), drehte der Disney Channel auch am Samstagabend wieder auf. Diesmal war es der Animationsfilm "Ralph reicht's", der Spitzenwerte in Primetime verzeichnete. Konkret sorgten 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für hervorragende 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zum Vergleich: RTLzwei kam mit dem Spielfilm "The Watch" nicht über 2,9 Prozent hinaus, Kabel Eins fiel mit "Navy CIS: Hawaii" sogar zeitweise auf gerade mal 0,8 Prozent zurück.

Auch insgesamt sorgte "Ralph reicht's" für starke Quoten beim Disney Channel: Durchschnittlich 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Film, ehe auch "Herbie Fulled Loaded" noch mit 270.000 Personen sowie 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein voller Erfolg war. Dementsprechend kann sich auch der Tagesmarktanteil sehen lassen: Mit im Schnitt 2,8 Prozent Marktanteil lag der Disney Channel jeweils nur 0,2 Prozentpunkte hinter Kabel Eins und RTLzwei zurück. Sogar auf 3,0 Prozent brachten es am Samstag übrigens sowohl ZDFinfo als auch Sky Bundesliga.

Zufrieden kann man aber auch bei RTL Super sein, wo "Asterix und Kleopatra" in der Primetime ebenfalls für tolle Quoten sorgten. Hier schalteten sogar 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um den Zeichentrick-Klassiker zu sehen. In der Zielgruppe betrug der Marktanteil sehr gute 4,8 Prozent. Eine Folge von "Mr. Bean" schaffte im Anschluss noch 3,0 Prozent, ehe auch die Wiederholung von "In 80 Tagen um die Welt" mit 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich war.

Sat.1 war mit seinem Film-Abend ab 20:15 Uhr ebenfalls gefragt: Dort erreichte "Gemini Man" zunächst 1,13 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 9,0 Prozent in der Zielgruppe. "Secret Headquarters" steigerte sich anschließend auf 9,5 Prozent, ehe "Rogue Hunter" nach Mitternacht sogar mit 11,6 Prozent überzeugte. Vox lag mit seiner Musik-Doku "So klingt Deutschland" klar dahinter: Hierfür waren solide 5,5 Prozent Marktanteil drin, insgesamt schalteten 680.000 Personen ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;