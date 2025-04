Etwas mehr als zehn Minuten benötigte Klaas Heufer-Umlauf Ende März, um den Zuschauerinnen und Zuschauern von "Late Night Berlin" zu erklären, wieso es mit der Show nicht weiter geht (DWDL.de berichtete). Zuvor war einige Tage lang unklar, wieso ProSieben nur eine so kurze Ausgabe der Show im Programmvorlauf hatte. Die Quoten der Sendung waren - wie so oft in den zurückliegenden Monaten - enttäuschend. Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten stieg die Reichweite jetzt aber noch spürbar an.

70.000 Menschen sahen sich die letzte Ausgabe von "Late Night Berlin" zeitversetzt an, sodass die Reichweite insgesamt auf 310.000 stieg. Besonders imposant ist die Tatsache, dass sämtliche Zuschauerinnen und Zuschauer, die hinzugekommen sind, aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kamen. Das ließ den Marktanteil hier um 1,9 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent steigen. Für die Sendung war es damit der größte Marktanteils-Aufschlag durch die endgültige Gewichtung der Quoten (Wiederholungen ausgenommen).

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 28.03.

22:31 4,75

(+1,09) 23,2%

(+3,3%p.) 1,33

(+0,53) 26,7%

(+7,4%p.) Let's dance 28.03.

20:15 3,66

(+0,40) 16,2%

(+0,8%p.) 0,87

(+0,13) 18,0%

(+0,9%p.) ZDF Magazin Royale 28.03.

23:06 1,75

(+0,34) 11,5%

(+1,6%p.) 0,73

(+0,26) 20,4%

(+5,3%p.) Nuhr im Ersten 27.03.

22:52 2,05

(+0,30) 15,6%

(+1,4%p.) 0,27

(+0,04) 9,9%

(+0,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 26.03.

20:15 1,49

(+0,28) 6,5%

(+1,0%p.) 0,87

(+0,20) 16,7%

(+2,6%p.) Tatort: Abstellgleis 30.03.

20:15 8,62

(+0,27) 30,1%

(0,0%p.) 1,54

(+0,07) 23,6%

(-0,1%p.) Der Alte 28.03.

20:15 5,22

(+0,25) 19,8%

(-0,3%p.) 0,34

(+0,04) 6,6%

(+0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 27.03.

20:14 1,66

(+0,21) 7,0%

(+0,6%p.) 0,94

(+0,14) 18,8%

(+1,8%p.) In aller Freundschaft 25.03.

21:04 4,12

(+0,20) 17,1%

(+0,3%p.) 0,35

(+0,01) 7,3%

(+0,1%p.) Bettys Diagnose 28.03.

19:27 2,70

(+0,19) 12,6%

(+0,6%p.) 0,12

(+0,01) 3,2%

(0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.03.-30.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

ProSieben ist im Nachschlags-Ranking aber auch darüber hinaus sehr präsent gewesen. Nicht nur die beiden regulären "GNTM"-Ausgaben (mittwochs + donnerstags) legten jeweils stark zu, auch die dazugehörigen Wiederholungen konnten vor allem ihre Marktanteile spürbar steigern. RTL ist vor allem durch "Let's Dance" stark im Ranking vertreten: Die Reichweite der Tanzshow wurde nachträglich noch um 400.000 nach oben korrigiert, der Marktanteil stieg um 0,9 Prozentpunkte auf 18,0 Prozent.

Den größten Nachschlag erzielte auch in der Woche vom 24. bis 30. März die "heute-show", die erneut das Kunststück vollbrachte, mehr als eine Million Menschen auf die ursprüngliche Reichweite draufzupacken. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Marktanteils-Plus angesichts von 7,4 Prozentpunkten so hoch aus wie bei keiner anderen Sendung. Das "ZDF Magazin Royale" wuchs endgültig gewichtet um 5,3 Prozentpunkte beim jungen Publikum.

Stark zeitversetzt genutzt wurde auch mal wieder "Nuhr im Ersten". 300.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer kamen so noch zusammen, sodass die Reichweite auf etwas mehr als 2 Millionen anstieg. Der Gesamt-Marktanteil stieg um 1,4 Prozentpunkte, beim jungen Publikum gab es für Dieter Nuhr ein Plus in Höhe von 0,5 Prozentpunkten.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 28.03.

22:31 4,75

(+1,09) 23,2%

(+3,3%p.) 1,33

(+0,53) 26,7%

(+7,4%p.) ZDF Magazin Royale 28.03.

23:06 1,75

(+0,34) 11,5%

(+1,6%p.) 0,73

(+0,26) 20,4%

(+5,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wdh 26.03.

23:05 0,26

(+0,09) 3,6%

(+1,1%p.) 0,15

(+0,09) 8,9%

(+4,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wdh 27.03.

23:30 0,14

(+0,06) 2,3%

(+0,9%p.) 0,09

(+0,05) 6,2%

(+3,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 26.03.

20:15 1,49

(+0,28) 6,5%

(+1,0%p.) 0,87

(+0,20) 16,7%

(+2,6%p.) Markus Lanz 27.03.

23:21 1,85

(+0,19) 20,8%

(+0,9%p.) 0,29

(+0,06) 14,7%

(+2,1%p.) Alles was zählt 27.03.

19:07 1,63

(+0,10) 8,5%

(+0,3%p.) 0,40

(+0,08) 13,3%

(+2,0%p.) Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf 25.03.

22:25 0,31

(+0,07) 1,9%

(+0,4%p.) 0,21

(+0,07) 6,3%

(+1,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 27.03.

20:14 1,66

(+0,21) 7,0%

(+0,6%p.) 0,94

(+0,14) 18,8%

(+1,8%p.) Markus Lanz 26.03.

23:14 1,41

(+0,17) 15,2%

(+1,0%p.) 0,22

(+0,06) 10,8%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.03.-30.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;