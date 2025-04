Zum Abschluss der nunmehr neunten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" hat Heike Makatsch am Sonntagabend die Moderation übernommen. Anders als bei Teddy Teclebrhan vor einigen Wochen, blieb ein Quoten-Aufschwung diesmal allerdings aus. Mit einem Marktanteil von 16,2 Prozent in der Zielgruppe musste ProSieben zum Finale sogar den schwächsten Wert der Staffel hinnehmen - gleichwohl positionierte sich der Sender erneut als stärkster "Tatort"-Verfolger.

Insgesamt entschieden im Schnitt 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für "Wer stiehlt Heike Makatsch die Show?", auch hier gab's im Vergleich zur Vorwoche einen leichten Rückgang. Das Staffel-Fazit fällt freilich trotzdem positiv aus: Auf Basis vorläufig gewichteter Zahlen erreichte die ProSieben-Show in den zurückliegenden Wochen fast 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das war zwar ein ganzes Stück von früheren Rekorden entfernt, liegt aber dennoch weit über den Normalwerten des Senders.

Marktanteils-Trend: Wer stiehlt mir die Show? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Hinter ProSieben positionierte sich indes Sat.1 als stärkster Privatsender. Dort überzeugte "Men in Black: International" mit guten 8,6 Prozent Marktanteil und lag damit noch knapp vor RTL, wo "James Bond 007 - Keine Zeit zu Sterben" auf 8,2 Prozent kam. Insgesamt hatte Bond im Film-Duell aber die Nase vorn: Durchschnittlich 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für RTL, während "Men in Black: International" in Sat.1 von 1,22 Millionen gesehen wurde.

Im Anschluss drehte sich hingegen das Blatt: Während "Men in Black" in Sat.1 noch auf 8,0 Prozent Marktanteil kam, fiel "Stern TV am Sonntag" ab 23:31 Uhr miese 4,1 Prozent zurück - die Neupositionierung hat sich bislang also noch nicht bezahlt gemacht. Insgesamt sahen nur 490.000 Menschen das Magazin zu später Stunde. Aber selbst ProSieben machte nicht viel aus seinem starken Vorlauf: Nach Heike Makatschs Show schaffte die Wiederholung von "TV total" nur noch 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;