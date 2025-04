Als durchschlagender Erfolg erwies sich die Kabel-Eins-Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" in den vergangenen Wochen nicht. Immerhin: Nach dem Tiefstwert-Start mit nicht mal drei Prozent Marktanteil gelang es dem Format, seine Quoten kontinuierlich zu steigern. Zum Staffel-Finale gab's nun sogar einen erfreulichen Bestwert: Mit durchschnittlich 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichneten die Reimanns sehr gute 5,7 Prozent Marktanteil - erfolgreicher lief es zuletzt vor mehr als einem Jahr.

Auch die Gesamt-Reichweite fiel am Sonntagabend deutlich höher aus als in den Vorwochen: 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt dabei, um die Auswanderer-Familie zu begleiten. Das sorgte dann auch im weiteren Verlauf des Abends für Rückenwind: "Abenteuer Leben am Sonntag" steigerte den Marktanteil von Kabel Eins auf 6,0 Prozent und hielt insgesamt noch 460.000 Personen vor dem Fernseher.

Am späten Abend feierte aber auch Vox einen schönen Magazin-Erfolg: Dort steigerte sich "Prominent!" um 23:40 Uhr mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf den höchsten Wert seit zwei Jahren. Das ist vor allem auch deshalb bemerkenswert, weil die Wiederholung von "Mälzer und Mraz liefern ab!" im Vorfeld mit 5,4 Prozent Marktanteil eher unspektakulär performte. Insgesamt lockte die Kochshow über mehr als drei Stunden hinweg im Schnitt 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Vox.

Erfolgreicher als um 20:15 Uhr war Vox hingegen am Vorabend, wo "Ab ins Beet!" mit 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe die gute Form der Vorwoche unterstrich und sich beim jungen Publikum auf Augenhöhe mit Martin Rütter bei RTL bewegte. RTLzwei hatte indes weder am Vorabend noch in der Primetime eine Chance: Sowohl das Automagazin "Grip" als auch der Spielfilm "The Great White" taten sich dort mit jeweils 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schwer.

