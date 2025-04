am 17.04.2025 - 09:11 Uhr

Nachdem sich "Doc Caro - Jedes Leben zählt" vor sieben Tagen mit soliden, aber keinesfalls überragenden Quoten im Programm von Vox zurückgemeldet hat, ging es jetzt spürbar nach oben. 970.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Reihe zur besten Sendezeit bei Vox an, das waren fast 200.000 mehr als zum Staffelstart. Der Marktanteil legte im Vergleich um 2,4 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent zu. Vox lag damit in der Primetime nur hinter dem ZDF und ProSieben - aber noch vor RTL, wo sich Stefan Raab sehr schwer tat (DWDL.de berichtete).

Schwer tun ist auch das richtige Stichwort wenn es um RTLzwei geht. Die "Couple Challenge" ist beim Sender schon seit einigen Wochen ein Flop. Und auch wenn man auf den Erfolg bei RTL+ verweist (nach Senderangaben erreichte das Format bislang 10,2 Millionen Views): Die Leistung, die das Realityformat beim linearen Sender abliefert, ist besorgniserregend. Die zwei am Mittwoch gezeigten Final-Ausgaben lagen in der klassischen Zielgruppe bei 1,3 und 0,7 Prozent Marktanteil. Beides sind nacheinander neue Tiefstwert gewesen. Die Reichweiten betrugen lediglich 240.000 und 180.000.

Probleme vor allem beim jungen Publikum hatte auch Kabel Eins: Der Bud-Spencer-Streifen "Eine Faust geht nach Westen" erreichte beim Sender schwache 2,9 Prozent Marktanteil, dafür sahen insgesamt aber immerhin 600.000 Menschen zu. Mit Tagesmarktanteilen (14-49) in Höhe von 3,1 und 3,6 Prozent konnten am Mittwoch weder RTLzwei noch Kabel Eins überzeugen. Sie landeten damit auch nur knapp vor RTLup, das auf sehr gute 3,0 Prozent kam. Der Spartensender holte mittags mit dem "Familiengericht" teilweise sogar zweistellige Marktanteile und auch der "Blaulicht-Report" am Nachmittag lag deutlich über Senderschnitt.

Zufrieden sein kann man auch bei Sat.1, wo ein Osterspecials des "Promibackens" 1,51 Millionen Menschen vor die TV-Geräte lockte. Beim jungen Publikum waren damit 8,0 Prozent Marktanteil drin. Damit lag man zwar knapp hinter Vox und "Doc Caro", den Senderschnitt konnten die Promi-Bäcker damit aber locker hinter sich lassen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;