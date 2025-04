Kabel Eins und RTLzwei können mit ihren Eigenproduktionen am Donnerstagabend zufrieden sein, doch von Bestwerten waren beide ein Stück weit entfernt. Hatte "Morlock Motors" in den vergangenen beiden Wochen noch über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu Kabel Eins locken können, so waren diesmal nur rund 770.000 bei Folge 3 der zweiten Staffel mit dabei. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel deutlich um 2,2 Prozentpunkte, lag mit 5,7 Prozent aber trotzdem noch weit über dem Senderschnitt.

Erfreulich war für Kabel Eins zudem, dass eine alte Folge von "Morlock Motors" den Marktanteil im Anschluss sogar noch leicht auf 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen ließ und auch zwei Folgen von "Morlock Motors - Das Team" bis tief in die Nacht noch rund 6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielen konnten. Gut lief es obendrein auch schon für die Eigenproduktionen am Nachmittag und Vorabend, wobei "Abenteuer Leben täglich" mit 7,6 Prozent hier am erfolgreichsten war, auch "Das Schnäppchen-Menü", "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" waren mit 5,4 bis 5,6 Prozent aber ein Erfolg.

Bei RTLzwei meldete sich unterdessen "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" vor 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zurück, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 5,1 Prozent ebenfalls weit über dem üblichen Senderschnitt von RTLzwei. Auch hier gilt aber: Von den 8,5 Prozent, die das Staffelfinale im Herbst erzielte, war man doch ein ganzes Stück weit entfernt. Allerdings sei auch daran erinnert, dass die Staffel damals sogar mit nur 2,8 Prozent Marktanteil gestartet war - eine erhebliche Schwankungsbreite ist also nicht ungewöhnlich für das Format.

Vox zeigte um 20:15 Uhr den Film "Fast & Furious 6" und erreichte damit 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen "Fast & Furious 9" ließ den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe dann aber noch auf 7,8 Prozent ansteigen. 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Primetime-Film insgesamt.

