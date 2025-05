Auch wenn RTL den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen letztlich der "heute-show" überlassen musste - auf "Let's Dance" konnte sich der Privatsender auch in dieser Woche wieder verlassen. Mit durchschnittlich 650.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern verbuchte die Tanzshow am Freitagabend einen sehr guten Marktanteil von 17,6 Prozent. Das war im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Vorwochen-Werten sogar fast ein Prozentpunkt mehr. Insgesamt schalteten diesmal 3,10 Millionen Menschen ein. Auch wenn das ein Staffel-Tief für die laufende Staffel-Tief bedeutete, lag der Marktanteil bei gewohnt starken 16,1 Prozent - angesichts des guten Wetters saßen diesmal schlicht allgemein weniger Personen vor dem Fernseher.

Punkten konnte RTL zudem auch im weiteren Verlauf des Abends, wo das "Exclusiv Spezial" zu "Let's Dance" noch auf 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Die private Konkurrenz lag deutlich dahinter: So verfehlte Sat.1 diesmal mit "Die besten Comedians Deutschlands" die Zweistelligkeit recht klar, erzielte aber ordentliche 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Mission: Impossible -Phantom Protokoll" kam bei ProSieben sogar nicht über 6,7 Prozent hinaus. Dazwischen positionierte sich Vox, das mit "Goodbye Deutschland" auf einen Marktanteil von 7,8 Prozent kam.

Problemlos sicherte sich RTL letztlich mit einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 11,0 Prozent die Marktführerschaft in der Zielgruppe. Der Wert täuscht allerdings über einige Probleme hinweg, die der Sender tagsüber hatte. Fast durchgängig blieben die Marktanteile einstellihg - besonders hart traf es "Punkt 8", das in den Morgenstunden gerade mal 3,3 Prozent verbuchte. Aber auch "Punkt 12" erwischte mit 6,6 Prozent einen ziemlich gebrauchten Tag. Im weiteren Verlauf des Nachmittags enttäuschten zudem "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" und "Der Blaulicht-Report" mit Werten von 4,4 und 3,6 Prozent. Beide Formate sprachen jedoch ein eher älteres Publikum an, erzielten also zumindest recht gute Gesamtwerte.

Zweistellig waren am Freitag in der RTL-Daytime und -Access letztlich nur drei Formate: Am besten lief es für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", das mit 14,0 Prozent überzeugte, nachdem "Alles was zählt" zuvor nicht über 8,0 Prozent hinauskam. "RTL aktuell" wiederum schaffte 12,9 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, und auch "Unter uns" bewegte sich trotz des schwachen Vorlaufs mit 10,8 Prozent in der Zielgruppe auf guter Flughöhe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;