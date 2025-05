Normalerweise dominiert das ZDF mit seinen Comedy- und Satire-Formaten vom Freitagabend das Nachschlagsranking. So war es auch in der Woche vom 28. bis 4. Mai - allerdings mit Abstrichen. Die "heute-show" war auch da mit 940.000 zusätzlichen Zuschauerinnen und Zuschauern die zeitversetzt meistgesehene Sendung. In der genannten Woche sind aber auch zwei ARD-Miniserien extrem stark gewesen und haben sich Plätze in den Top 10 gesichert.

So schafften es alle vier Folgen von "Mord auf dem Inka-Pfad" ins Nachschlags-Ranking. Um bis zu 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ist die Gesamtreichweite jetzt noch nach oben korrigiert worden, das "ZDF Magazin Royale" lag knapp dahinter. Ganz grob gerechnet sind das etwa 10 Prozent der zunächst ermittelten linearen Reichweite. Auch die Marktanteile beim Gesamtpublikum stiegen nachträglich noch an - aber wirklich nur da. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die True-Crime-Serie sogar sinkende Marktanteile. Überraschend stark ging es hier teilweise um bis zu 2,0 Prozentpunkte bergab.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 02.05.

22:42 4,31

(+0,94) 23,5%

(+3,3%p.) 1,24

(+0,48) 28,4%

(+7,6%p.) Mord auf dem Inka-Pfad 30.04.

20:58 3,73

(+0,39) 18,6%

(+1,0%p.) 0,17

(+0,02) 5,0%

(+0,4%p.) Mord auf dem Inka-Pfad 01.05.

21:03 3,98

(+0,38) 16,9%

(+0,8%p.) 0,27

(-0,05) 5,9%

(-1,6%p.) ZDF Magazin Royale 02.05.

23:17 1,79

(+0,37) 13,0%

(+2,0%p.) 0,67

(+0,27) 20,5%

(+6,5%p.) Mord auf dem Inka-Pfad 30.04.

20:15 3,88

(+0,32) 19,9%

(+0,7%p.) 0,18

(+0,02) 5,5%

(+0,2%p.) DIE AUGENZEUGEN 03.05.

22:30 3,80

(+0,30) 19,4%

(+0,8%p.) 0,21

(+0,03) 5,2%

(+0,5%p.) DIE AUGENZEUGEN 03.05.

21:43 3,98

(+0,29) 18,0%

(+0,7%p.) 0,25

(+0,02) 5,4%

(+0,1%p.) Mord auf dem Inka-Pfad 01.05.

20:15 3,78

(+0,29) 17,2%

(+0,4%p.) 0,24

(-0,06) 6,0%

(-2,0%p.) Let's dance 02.05.

20:15 3,37

(+0,26) 16,5%

(+0,4%p.) 0,75

(+0,11) 18,5%

(+0,9%p.) Lena Lorenz - Blinder Passagier 01.05.

20:15 3,75

(+0,23) 16,5%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,05) 7,3%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.04.-04.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Und auch bei der Miniserie "Die Augenzeugen" war das Interesse im Anschluss an die lineare Ausstrahlung groß. Und hier zeigt sich auch, welchen Einfluss ein prominenter Sendeplatz auf die zeitversetzte Nutzung hat. Die ersten zwei in der Primetime ausgestrahlten Folgen legten nachträglich nur um 130.000 und 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, diese beiden Episoden stehen bei einer Reichweite von mehr als 4 Millionen. Danach schalteten linear aber offenbar einige Menschen ab - und die sahen später verstärkt die Folgen drei und vier zeitversetzt. Bei diesen Folgen lag das Reichweitenplus nämlich bei 290.000 und 300.000. Während die ersten beiden Episoden praktisch keine nennenswerten Veränderungen beim Marktanteil verzeichneten, ging es für die zwei anderen um 0,7 und 0,8 Prozentpunkte nach oben.

Das Privatsender-Format mit dem größten Reichweitenplus durch zeitversetzte Nutzung war "Let's Dance", das um 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 3,37 Millionen zulegen konnte. Auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe steigerte sich noch von 17,6 auf 18,5 Prozent. Noch ein größeres Plus beim Marktanteil erreichten die "Verräter". Der Staffel-Auftakt verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 15,0 Prozent, die Reichweite stieg um 180.000, insgesamt sahen also fast zwei Millionen Menschen zu.

Auch "Die Höhle der Löwen" verbesserte seinen Marktanteil noch um satte 1,4 Prozentpunkte und schaffte so sogar noch locker den Sprung über die Marke von 10 Prozent. Für "Joko & Klaas gegen ProSieben" ging es um 1,9 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent nach oben. Den größten Zuwachs beim Marktanteil verzeichnete aber "Germany's Next Topmodel", das sich sogar um 3,6 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent steigern konnte. 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zeitversetzt noch zu, 190.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Nicht mit ins Ranking fließen solche Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die die genannten Formate über die jeweiligen Mediatheken bzw. RTL+ oder Joyn gesehen haben - darüber erreichen die Sender in der Regel noch einmal ein großes Publikum.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 02.05.

22:42 4,31

(+0,94) 23,5%

(+3,3%p.) 1,24

(+0,48) 28,4%

(+7,6%p.) ZDF Magazin Royale 02.05.

23:17 1,79

(+0,37) 13,0%

(+2,0%p.) 0,67

(+0,27) 20,5%

(+6,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 01.05.

20:14 1,38

(+0,23) 6,5%

(+0,8%p.) 0,75

(+0,19) 17,9%

(+3,6%p.) Die Landarztpraxis 30.04.

18:59 0,82

(+0,15) 6,0%

(+1,0%p.) 0,16

(+0,07) 8,4%

(+3,2%p.) Spiegel TV 28.04.

23:25 0,60

(+0,10) 6,1%

(+0,9%p.) 0,25

(+0,07) 10,8%

(+2,6%p.) Die Landarztpraxis 29.04.

18:58 0,82

(+0,13) 5,2%

(+0,7%p.) 0,14

(+0,06) 6,6%

(+2,4%p.) Alles was zählt 02.05.

19:06 1,23

(+0,16) 8,0%

(+0,8%p.) 0,22

(+0,06) 10,3%

(+2,3%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 30.04.

20:15 0,99

(+0,11) 5,4%

(+0,4%p.) 0,63

(+0,10) 19,0%

(+1,9%p.) Die Verräter - Vertraue niemandem! 29.04.

20:15 1,94

(+0,18) 8,7%

(+0,5%p.) 0,68

(+0,11) 15,0%

(+1,4%p.) Die Höhle der Löwen 28.04.

20:14 1,46

(+0,17) 6,5%

(+0,6%p.) 0,50

(+0,09) 10,8%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.04.-04.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;