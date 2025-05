am 21.05.2025 - 08:51 Uhr

Mit den Spielen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der laufenden WM hat ProSieben in den zurückliegenden Tagen meist gute Quoten eingefahren. Das Spiel gegen Dänemark war nun das erste, welches in der Primetime ausgetragen wurde - und auch da war das Interesse hoch. 1,29 und 1,47 Millionen Menschen sahen während den ersten beiden Dritteln zu, das letzte Drittel inklusive Penaltyschießen erreichte dann sogar 1,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Spiel war damit das bislang meistgesehene während der WM - und gut möglich, dass es auch das reichweitenstärkste des gesamten Turniers bleibt. Mit der Niederlage gegen Dänemark ist das DEB-Team nämlich ausgeschieden. 9,5 und 9,7 Prozent Marktanteil betrug der Marktanteil in den ersten beiden Dritteln beim Spiel am Dienstag, mit dem entscheidenden Drittel erzielte ProSieben dann sogar 15,8 Prozent. Die Entscheidung, ob es Deutschland schafft, war offenbar noch einmal für viele Menschen sehr interessant.

Schlechte Nachrichten gibt es dagegen für RTL: "Die Verräter" zeigte sich in der vergangenen Woche noch erholt, jetzt ging es jedoch wieder abwärts. Zwar schalteten 1,49 Millionen Menschen ein und damit nur unwesentlich weniger als vor sieben Tagen. Davon kamen aber nur 370.000 aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, vor einer Woche sahen aus dieser Altersklasse noch eine halbe Million Menschen zu. Und so lag der Marktanteil an diesem Dienstag bei nur 8,9 Prozent.

Insgesamt verzeichneten die ARD-Serien am Dienstag die höchsten Reichweiten in der Primetime. "Tierärztin Dr. Mertens" erreichte 3,91 Millionen Menschen, bei "In aller Freundschaft" waren danach noch 3,83 Millionen mit dabei. 17,6 und 17,1 Prozent Marktanteil waren die Folge. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Serien angesichts von 9,5 und 10,2 Prozent sehr erfolgreich.

Das ZDF erreichte zur gleichen Zeit mit "besseresser: Die Tricks von dm, Rossmann & Co." nur 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,6 Prozent, "Frontal" fiel später sogar noch unter die 2-Millionen-Marke. Erst das "heute journal" sorgte ab 21:45 Uhr für einen kräftigen Einschaltimpuls: 3,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ließen den Marktanteil auf 16,1 Prozent ansteigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren ebenfalls richtig gute 13,2 Prozent drin.

