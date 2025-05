Das altbewährte Rezept "Sex sells" ist für RTLzwei am Donnerstagabend nicht aufgegangen. Mit "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" wollte der Sender einen "ungeschönten Einblick hinter die Kulissen der Erotikbranche" bieten, stieß damit aber auf sehr verhaltenes Interesse. So verfolgten ab 20:15 Uhr nur 220.000 Personen rein, das reichte nur für einen Marktanteil von 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die zweite Folge direkt im Anschluss verlor dann sogar noch etwa 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile gingen dadurch noch auf 0,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Mit "Polizei im Einsatz" konnte RTLzwei dann auch im weiteren Verlauf des Abends nichts mehr reißen, mehr als 1,9 Prozent waren bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen.

Für bessere Laune wird bei RTLzwei aber der Blick auf den Vorabend sorgen: "Berlin - Tag & Nacht" erreichte mit 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Jahresbestwert, insgesamt hatten 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Auch "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" lag ab 18:06 Uhr schon bei starken 6,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe, in der Stunde davor waren es noch 4,5 Prozent gewesen. "Unser Supermarkt" erwischte mit 4,1 Prozent diesmal nur einen mittelmäßigen Tag.

Doch nochmal zurück in die Primetime: Dort hatte vergangene Woche auch "Rosins Restaurants" bei Kabel Eins ein ganz schwaches Comeback hingelegt. In dieser Woche schauten nun deutlich mehr zu: 590.000 waren im Schnitt dabei, rund 200.000 mehr als noch in der vergangenen Woche. Der Aufschwung fand aber interessanterweise fast ausschließlich beim älteren Publikum statt: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 3,0 Prozent nur minimal über dem Vorwochen-Niveau. Auch "Ab ins Kloster" konnte danach mit 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nicht punkten. Zudem lagen auch "Abenteuer Leben täglich", "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" am Vorabend nur bei Zielgruppen-Marktanteilen zwischen 2,3 und 2,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;